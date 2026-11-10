باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تبلت «اوپو پد ایر ۶» (Oppo Pad Air۶) از طراحی ظریفی برخوردار است؛ ابعاد آن ۲۶۶ در ۱۹۲.۸ در ۶.۹ میلی‌متر بوده و ۶۰۳ گرم وزن دارد. این دستگاه به همراه یک قلم استایلوس برای نوشتن و طراحی روی صفحه عرضه می‌شود و دارای درگاه سیم‌کارت (Nano-SIM) برای اتصال به شبکه‌های تلفن همراه است.

این تبلت مجهز به نمایشگر ۱۲.۱ اینچی از نوع IPS LCD با وضوح ۲۸۰۰ در ۱۹۸۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی حدود ۲۸۳ پیکسل در هر اینچ (ppi) است. حداکثر روشنایی این نمایشگر به ۹۰۰ نیت می‌رسد و توسط شیشه‌ای بسیار بادوام که در برابر ضربه و خط و خش مقاوم است، محافظت می‌شود.

این دستگاه با سیستم‌عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری ColorOS ۱۷ اجرا می‌شود و از پردازنده «مدیاتک دایمنسیتی ۷۳۶۰ سوپر» (MediaTek Dimensity ۷۳۶۰ Super) به همراه پردازنده گرافیکی Mali-G۶۱۵ MC۲ بهره می‌برد. این محصول در نسخه‌هایی با ۸ یا ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می‌شود و دارای درگاه کارت حافظه microSDXC برای افزایش فضای ذخیره‌سازی است.

تبلت جدید اوپو به یک دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیو‌های ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه، و همچنین یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی مجهز شده است. از دیگر ویژگی‌های این دستگاه می‌توان به چهار اسپیکر قدرتمند، درگاه USB Type-C ۲.۰، سیستم‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای، قطب‌نمای الکترونیکی و باتری ۱۰،۰۵۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی اشاره کرد.

منبع: GSMArena