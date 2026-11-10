شرکت اوپو (Oppo) از تبلت جدیدی رونمایی کرده است که به لطف مشخصات و فناوری‌های به‌کاررفته در آن، به رقیبی قدرتمند در بازار تبلت‌های اندرویدی تبدیل می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تبلت «اوپو پد ایر ۶» (Oppo Pad Air۶) از طراحی ظریفی برخوردار است؛ ابعاد آن ۲۶۶ در ۱۹۲.۸ در ۶.۹ میلی‌متر بوده و ۶۰۳ گرم وزن دارد. این دستگاه به همراه یک قلم استایلوس برای نوشتن و طراحی روی صفحه عرضه می‌شود و دارای درگاه سیم‌کارت (Nano-SIM) برای اتصال به شبکه‌های تلفن همراه است.

این تبلت مجهز به نمایشگر ۱۲.۱ اینچی از نوع IPS LCD با وضوح ۲۸۰۰ در ۱۹۸۰ پیکسل، نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و تراکم پیکسلی حدود ۲۸۳ پیکسل در هر اینچ (ppi) است. حداکثر روشنایی این نمایشگر به ۹۰۰ نیت می‌رسد و توسط شیشه‌ای بسیار بادوام که در برابر ضربه و خط و خش مقاوم است، محافظت می‌شود.

این دستگاه با سیستم‌عامل اندروید ۱۷ و رابط کاربری ColorOS ۱۷ اجرا می‌شود و از پردازنده «مدیاتک دایمنسیتی ۷۳۶۰ سوپر» (MediaTek Dimensity ۷۳۶۰ Super) به همراه پردازنده گرافیکی Mali-G۶۱۵ MC۲ بهره می‌برد. این محصول در نسخه‌هایی با ۸ یا ۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می‌شود و دارای درگاه کارت حافظه microSDXC برای افزایش فضای ذخیره‌سازی است.

تبلت جدید اوپو به یک دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی با قابلیت ضبط ویدیو‌های ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه، و همچنین یک دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی مجهز شده است. از دیگر ویژگی‌های این دستگاه می‌توان به چهار اسپیکر قدرتمند، درگاه USB Type-C ۲.۰، سیستم‌های موقعیت‌یاب ماهواره‌ای، قطب‌نمای الکترونیکی و باتری ۱۰،۰۵۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۳۳ واتی اشاره کرد.

منبع: GSMArena

برچسب ها: شرکت اوپو ، تبلت اوپو ، تبلت جدید
خبرهای مرتبط
قابلیت اوپو پد ۲فاش شد
معرفی مشخصات ساعت هوشمند Oppo Watch ۲
اوپو میان رده جدید خود را معرفی کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رونمایی بنیاد ملی علم ایران از سه گرنت پژوهشی مرزشکن؛ حمایت ۳۰ میلیارد تومانی از هر طرح
پذیرش در مدارس شاهد با امتیاز‌های فرهنگی انجام می‌شود
آزمایشگاه‌های پژوهشی باید بر پایه نوآوری و شاگردپروری ارزیابی شوند
ضرورت فرهنگ سازی مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت
مدرسه ۱۵ کلاسه در رباط کریم افتتاح شد
۴۶ طرح دانش‌آموزی در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی برگزیده شدند
مصرف شیرینی و محصولات قنادی ممکن است باعث خواب‌آلودگی شود
انتخاب درمانگر از فضای مجازی امری اشتباه و هزینه بر است
آیین‌نامه اصلاح ساختار و تشکیلات اداری وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد
احتمال تعویق مأموریت سرنشین‌دار ناسا به ماه به دلیل تأخیر در آمادگی لباس‌های فضایی
آخرین اخبار
فعالیت ۴ هزار مدرسه شبانه‌روزی در سراسر کشور
معرفی رقیبی جدید در بازار تبلت‌های هوشمند توسط اوپو
آیین‌نامه اصلاح ساختار و تشکیلات اداری وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد
احتمال تعویق مأموریت سرنشین‌دار ناسا به ماه به دلیل تأخیر در آمادگی لباس‌های فضایی
مصرف شیرینی و محصولات قنادی ممکن است باعث خواب‌آلودگی شود
مدرسه ۱۵ کلاسه در رباط کریم افتتاح شد
انتخاب درمانگر از فضای مجازی امری اشتباه و هزینه بر است
۴۶ طرح دانش‌آموزی در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی برگزیده شدند
پذیرش در مدارس شاهد با امتیاز‌های فرهنگی انجام می‌شود
آزمایشگاه‌های پژوهشی باید بر پایه نوآوری و شاگردپروری ارزیابی شوند
ضرورت فرهنگ سازی مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت
رونمایی بنیاد ملی علم ایران از سه گرنت پژوهشی مرزشکن؛ حمایت ۳۰ میلیارد تومانی از هر طرح
اخذ مجوز تولید ۴۰۳ محصول دانش بنیان علوم پزشکی تهران طی دو سال گذشته+ فیلم
۲۷ فوتی و ۷۰۹ مصدوم در حوادث جوی و ترافیکی چهار روز اخیر/ مسمومیت ۷۲ نفر با گاز
حمایت مالی از پژوهشگران بدون کسر بالاسری دانشگاه‌ها انجام می‌شود
شناسایی ۶۷ شراره خورشیدی طی سه روز
حدادعادل: فانی تا روزهای پایانی عمر دغدغه آموزش‌وپرورش را داشت
۵ نشانه که می‌گوید باید مصرف پروتئین خود را کاهش دهید
افزایش ۲۰ درصدی کمک‌هزینه پژوهشگران با مشارکت همکاران همسو
برناه ناسا برای ارسال یک کاوشگر با نیروی هسته‌ای به ماه
رونمایی کره جنوبی از ابررایانه‌ای مجهز به ۸۴۹۶ تراشه
وزیر علوم: مرجعیت علمی و ارتباط با صنعت، محور اصلی برنامه‌های وزارتخانه است
نتایج نهایی کنکور روزهای آینده اعلام می‌شود/ آغاز سال تحصیلی دانشجویان نوورود از اول آذر
اسامی چند فرآورده غذایی غیرمجاز اعلام شد
آیا هوش مصنوعی می‌تواند مکالمات را به‌دقت ترجمه کند؟
حاجی‌میرزایی: مرحوم فانی الگوی استمرار در خدمت به تعلیم و تربیت بود
چین سری جدیدی از ماهواره‌های «ست‌نت» را پرتاب کرد
تأثیر درمان فشرده کلسترول بر محافظت از شریان‌های قلبی
دغدغه عدالت آموزشی، شاخص‌ترین ویژگی زنده‌یاد فانی بود