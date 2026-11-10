رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر، از امدادرسانی به ۴ هزار و ۱۱۲ نفر در ۲۳ استان کشور در پی بروز حوادث ناشی از مخاطرات آب‌وهوایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از هلال‌احمر؛ بابک محمودی، رئیس سازمان امدادونجات گفت: در پی صدور هشدار سطح قرمز شماره یک و هشدار‌های سطح نارنجی شماره ۶۹ و ۷۰، نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر از ساعت ۱۸ روز ۱۴ آبان تا ساعت ۸ صبح ۱۹ آبان ۱۴۰۵ در ۲۳ استان کشور به ارائه خدمات امدادی پرداختند.

وی با اشاره به گستردگی عملیات امدادرسانی اظهار کرد: در این بازه زمانی، ۷۳ شعبه هلال‌احمر در ۷۵ منطقه عملیاتی درگیر حوادث جوی شدند و در مجموع به ۴ هزار و ۱۱۲ نفر خدمات امدادی ارائه شد.

رئیس سازمان امدادونجات افزود: در جریان این حوادث دو نفر در استان‌های بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد جان خود را از دست دادند.

محمودی با تشریح اقدامات انجام‌شده در مناطق متاثر از حوادث جوی گفت: ۲۷۲ نفر در استان‌های اصفهان، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اسکان اضطراری داده شدند. همچنین آب‌گرفتگی ۱۵۲ باب منزل مسکونی در استان‌های مختلف تخلیه شد و ۱۳۳ نفر نیز به مناطق امن انتقال یافتند که بیشترین آمار انتقال مربوط به استان لرستان با ۱۰۷ نفر بوده است.

وی ادامه داد: نیرو‌های امدادی هلال‌احمر همچنین در حوادث طبیعی، ۶۳ دستگاه خودرو را که ۱۴۸ نفر سرنشین داشتند، رهاسازی کردند. بیشترین موارد رهاسازی خودرو در استان‌های مازندران، آذربایجان غربی و بوشهر به ثبت رسیده است.

رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر با اشاره به توزیع اقلام امدادی میان حادثه‌دیدگان تصریح عکرد: در این عملیات‌ها ۳ هزار و ۲۰۱ نفر اقلام امدادی دریافت کردند که بیشترین دریافت‌کنندگان در استان خوزستان با ۲ هزار و ۲۴۶ نفر بودند.

محمودی اقلام توزیع‌شده را شامل ۶۶ دستگاه چادر امدادی تیپ یک و دو، ۲ هزار و ۶۲۴ تخته پتو، یک‌هزار و ۲۶۳ تخته موکت، ۲۳۴ شعله والور، ۲ هزار و ۵۹۱ کیلوگرم نایلون، ۷۲۶ بسته غذایی ۷۲ ساعته و ۱۱۷ قوطی کنسرو اعلام کرد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های به‌کارگیری‌شده در این عملیات‌ها گفت: ۱۹۸ تیم عملیاتی متشکل از ۶۷۷ نیروی امدادی با استفاده از ۱۸۲ دستگاه ناوگان ترابری شامل ۳۲ دستگاه آمبولانس، ۱۵ دستگاه خودروی نجات، ۱۱۳ دستگاه خودروی کمک‌دار و ۲۲ دستگاه سایر خودرو‌های عملیاتی در مناطق حادثه‌دیده به امدادرسانی پرداختند.

برچسب ها: هلال احمر ، امدادرسانی
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