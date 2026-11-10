اعضای تیم ملی فوتبال ایران به دلیل عدم صدور مجوز پرواز مستقیم از سوی عراق، زمینی به بصره سفر خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - طبق برنامه قرار بود اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری بازی‌های تدارکاتی در فیفادی آبان ماه با پرواز مستقیم راهی بصره عراق شوند. از هفته گذشته مجوز پرواز صادر شده بود، اما در آستانه پرواز امروز (سه‌شنبه)، دولت عراق اعلام کرد امکان پرواز مستقیم وجود ندارد.

با توجه به فراهم نشدن پرواز مستقیم از تهران به بصره، قرار شد اعضای تیم ملی امروز با پرواز راهی آبادان شوند و سپس به صورت زمینی به بصره سفر کنند.

شاگردان امیر قلعه‌نویی شنبه ۲۳ آبان از ساعت ۱۸:۳۰ به وقت تهران به مصاف فلسطین می‌روند و سه شنبه ۲۶ آبان از ساعت ۱۹:۴۵ به وقت تهران برابر عراق به میدان خواهند رفت.