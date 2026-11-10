رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با تشریح اقدامات این سازمان، بر ضرورت استفاده بهینه از منابع و دارایی‌های وقفی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، در دیدار با جمعی از علما و شخصیت‌های حوزوی در قم، گزارشی از اقدامات این سازمان در زمینه صیانت از موقوفات، ارتقای بهره‌وری اقتصادی، احیای ظرفیت‌های وقفی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ارائه کرد.

این دیدار‌ها با حضور آیت‌الله فقیهی، آیت‌الله سعیدی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی خمینی برگزار شد و طی آن، موضوعاتی همچون جایگاه وقف در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور، ظرفیت‌های موقوفات و نقش سازمان اوقاف در حفظ و بهره‌برداری صحیح از این سرمایه ماندگار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

خاموشی در این دیدار‌ها با اشاره به مفهوم «ملت مبعوث»، به تبیین جایگاه مردم در تحولات اجتماعی و ضرورت مسئولیت‌پذیری و مشارکت آگاهانه آنان در عرصه‌های مختلف پرداخت و حضور مؤثر مردم را در پیشبرد اهداف و حل مسائل جامعه حائز اهمیت دانست.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ادامه، با تشریح اقدامات این سازمان در حوزه مدیریت موقوفات، حفظ و صیانت از عین موقوفات، افزایش بهره‌وری اقتصادی و احیای ظرفیت‌های مغفول‌مانده، بر ضرورت استفاده بهینه از منابع و دارایی‌های وقفی تأکید کرد.

وی اجرای دقیق و امینانه نیات واقفان را از مأموریت‌های اساسی سازمان اوقاف برشمرد و خاطرنشان کرد که صیانت از موقوفات، بهره‌برداری متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی و تحقق مقاصد واقفان، باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.

خاموشی همچنین گزارشی از برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف در بقاع متبرکه و امامزادگان ارائه کرد و با اشاره به ظرفیت این اماکن در ترویج معارف اسلامی، توسعه فعالیت‌های قرآنی، تقویت پیوند‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی به مردم، بر نقش این مجموعه‌ها در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد.

در این دیدار‌ها که جمعی از مدیران سازمان اوقاف نیز حضور داشتند، علما و شخصیت‌های حوزوی ضمن قدردانی از اقدامات و فعالیت‌های این سازمان در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی، به‌ویژه از توجه سازمان اوقاف به موقوفات مرتبط با حوزه‌های علمیه و پیگیری امور مربوط به حفظ، احیا و بهره‌برداری از این موقوفات تقدیر کردند.

همچنین در این نشست‌ها بر ضرورت صیانت از موقوفات، اجرای صحیح نیات واقفان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های وقف برای پشتیبانی از فعالیت‌های دینی، علمی و فرهنگی تأکید شد.

منبع: سازمان اوقاف و امور خیریه

برچسب ها: سازمان اوقاف و امور خیریه ، وقف
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