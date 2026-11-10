فرمانده انتظامی تهران بزرگ از دستگیری ۲۵۳ سارق و مالخر در اجرای طرح کاشف خبر داد و گفت: در جریان این طرح بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان اموال مسروقه کشف شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عباسعلی محمدیان در حاشیه اجرای طرح کاشف و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی از ابتدای هفته جاری تا روز سه‌شنبه، با انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی و جرم‌یابی، موفق شدند ۲۵۳ نفر از سارقان و مالخران را دستگیر کنند که بخش مهمی از این عملیات در بازه زمانی ۴۸ ساعته انجام شد.

وی با اشاره به ارزش اموال مکشوفه افزود: تاکنون بیش از ۱۱۵ میلیارد تومان اموال مسروقه در این طرح کشف شده است که این رقم با ادامه تحقیقات افزایش خواهد یافت؛ چراکه برخی از سارقان دارای چندین فقره سرقت هستند و شناسایی جزئیات جرائم و محل نگهداری اموال آنها همچنان ادامه دارد.

رئیس پلیس تهران بزرگ با بیان اینکه شناسایی صاحبان اموال مکشوفه و بازگرداندن آنها به مالباختگان در دستور کار قرار دارد، گفت: بخشی از اموال کشف‌شده هنوز صاحبانشان شناسایی نشده‌اند و مأموران با استفاده از اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های پلیسی و مشخصات ارائه‌شده از سوی مالباختگان، برای شناسایی آنها اقدام می‌کنند. در برخی موارد نیز لازم است مالباختگان برای شناسایی اموال به پلیس آگاهی مراجعه کنند.

سردار محمدیان ابراز امیدواری کرد که بخش عمده اموال مکشوفه تا پایان هفته شناسایی و به صاحبان آنها تحویل داده شود.

وی همچنین از شناسایی ۱۵ دستگاه خودروی سندنمره و انتقال آنها به پلیس آگاهی خبر داد و افزود: بیش از ۲۰ دستگاه خودروی دیگر که در استان‌های مختلف به فروش رسیده‌اند نیز ردیابی شده‌اند و اقدامات لازم برای بازگرداندن آنها به صاحبان اصلی در حال انجام است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از کشف بیش از ۳۰ دستگاه موتورسیکلت نیز خبر داد و گفت: شناسایی و جمع‌آوری سایر موتورسیکلت‌های مسروقه ادامه دارد.

سردار محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به کشفیات حوزه جعل و تقلب اشاره کرد و اظهار داشت: چندین محموله بزرگ محصولات تقلبی، به‌ویژه لوازم آرایشی، بهداشتی و شوینده، در قالب چند کامیون کشف و از ورود و توزیع آنها در بازار جلوگیری شده است.

وی با اشاره به فعالیت سودجویان در زمینه تولید محصولات تقلبی هم‌زمان با افزایش قیمت برخی کالا‌ها تصریح کرد: افراد سودجو با هدف کسب سود‌های کلان به تولید نمونه‌های تقلبی کالا‌ها روی می‌آورند و پلیس مقابله با این جرائم را نیز با جدیت دنبال می‌کند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در پایان با اشاره به وعده فرمانده کل انتظامی کشور برای کاهش فاصله زمانی وقوع تا کشف سرقت و بازگرداندن اموال به مالباختگان تأکید کرد: برخورد قاطع با سارقان، کاهش زمان کشف سرقت و بازگرداندن اموال به صاحبانشان از اولویت‌های پلیس است و این رویکرد ادامه خواهد داشت.