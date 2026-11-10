سرمربی تیم ملی گلف بانوان گفت: در دومین دوره مسابقات برترین‌ها، ۲۲ بازیکن از ۱۰ استان حضور دارند و سطح فنی رقابت‌ها نسبت به دوره نخست پیشرفت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - نگار صیادی، مسئول فنی مسابقات و سرمربی تیم ملی گلف بانوان، درباره برگزاری دومین دوره مسابقات برترین‌های بانوان اظهار کرد: دوره نخست این رقابت‌ها با موفقیت خوبی برگزار شد و در دوره دوم تلاش کردیم کمبودها و مشکلات دوره قبلی را برطرف کنیم.

وی افزود: در این دوره حدود ۲۲ بازیکن از ۱۰ استان کشور حضور دارند. همچنین چهار گلف‌باز از رده سنی زیر ۱۸ سال را به این رقابت‌ها دعوت کردیم تا در کنار برترین‌های گلف بانوان ایران به میدان بروند و از این فرصت و امکانات برای کسب تجربه استفاده کنند.

سرمربی تیم ملی گلف بانوان درباره سطح فنی مسابقات گفت: کیفیت رقابت‌ها نسبت به فصل نخست بسیار بهتر شده و پیشرفت خوبی داشته است. برگزاری این مسابقات انگیزه زیادی در میان بازیکنان ایجاد کرده است؛ چراکه پیش از این، فرصت حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور و لیگ را داشتند، اما مسابقات برترین‌ها با در نظر گرفتن جوایز، انگیزه بیشتری برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند.

صیادی ادامه داد: بازیکنان در فاصله میان دو دوره تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند و من پیشرفت آنها را در جریان این مسابقات مشاهده کردم. امیدوارم برگزاری این رقابت‌ها به تداوم رشد فنی گلف بانوان کشور کمک کند.

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برچسب ها: گلف ، گلف بانوان
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