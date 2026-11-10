نظامیان اسرائیلی با یورش به روستای برقه در شمال‌غرب نابلس، یک نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی را به شهادت رساندند و پیکر او را توقیف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «معتز ایاد دغلس»، نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی، شامگاه دوشنبه بر اثر اصابت گلوله نیرو‌های رژیم تروریستی اسرائیل در روستای برقه در شمال‌غرب نابلس به شهادت رسید. این روستا شاهد یورش نیرو‌های صیهیونیستی و تیراندازی به سوی شهروندان فلسطینی بود.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که گزارشی از سوی سازمان امور مدنی این کشور مبنی بر شهادت این نوجوان و توقیف پیکر او دریافت کرده است. خبرگزاری وفا نیز گزارش داد که نیرو‌های رژیم تروریستی اسرائیلی، ایاد دغلس، پدر این نوجوان شهید و همچنین «ریان دغلس»، یک جوان فلسطینی را بازداشت کرده‌اند.

در جریان تیراندازی با گلوله جنگی هنگام یورش به روستا، یک نوجوان ۱۷ ساله از ناحیه شکم و لگن و جوانی ۱۹ ساله نیز از ناحیه دست مجروح شدند. هر دو مجروح برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

در ادامه این حملات، نیرو‌های رژیم تروریستی پیش از اعلام شهادت نوجوان فلسطینی، مانع دسترسی تیم‌های امدادی به او شدند. همچنین سه امدادگر داوطلب وابسته به جمعیت هلال‌احمر فلسطین را در حالی که مشغول انجام وظیفه انسانی خود در این روستا بودند، بازداشت کردند.

این جنایت در چارچوب تشدید تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل در شهر‌ها و مناطق مختلف کرانه باختری صورت می‌گیرد؛ تجاوزاتی که هم‌زمان با ادامه نسل‌کشی در نوار غزه همچنان ادامه دارد.

منبع: المیادین

برچسب ها: کرانه باختری ، ارتش اسرائیل ، نوجوان فلسطینی
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