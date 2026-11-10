فرماندار اردبیل از برگزاری مراسم تشییع دو شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوانفرزاد قلندری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور را مرهون و مدیون خون پاک شهدا دانست و بر ضرورت قدردانی از این مجاهدت‌ها تأکید کرد.
او ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل امروز را از وظایف مهم همه‌ی ارگان‌ها برشمرد.
فرماندار اردبیل اظهار داشت: آیین تشییع این دو شهید گمنام، همزمان با سراسر کشور و با شعار «لبیک یا خامنه‌ای» و «خوش آمدی قهرمان»، در روز جمعه ۲۲ آبان همزمان باسالروز شهادت بی‌بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) از میدان شریعتی اردبیل به سمت مصلای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
قلندری افزود: پس از برگزاری مراسم تشییع، پیکر مطهر یکی از شهدا در بوستان مصلای امام خمینی (ره) اردبیل خاکسپاری و پیکر مطهر شهید دیگر جهت خاکسپاری به شهرستان گرمی منتقل خواهد شد.
او از اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و فضاسازی مناسب شهری خبر داد و از عموم مردم ولایتمدار و شهیدپرور اردبیل دعوت کرد تا با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کنند.
منبع: فرمانداری

برچسب ها: تشییع شهدای گمنام ، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها
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