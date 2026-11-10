تردد شناورها در بنادر کیش، چارک و آفتاب ممنوع اعلام شد

سازمان منطقه آزاد کیش طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به پیش‌بینی وزش بادهای غربی تا شمال غربی و افزایش ارتفاع امواج دریا در خلیج فارس، تردد تمامی شناورها در بنادر کیش، چارک و آفتاب در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه صادر شده آمده است: در پی پیش‌بینی نامساعد شدن شرایط جوی و افزایش تلاطم دریا، محدودیت تردد دریایی در مسیرهای منتهی به جزیره کیش اعمال شده و بر این اساس، تردد تمامی شناورها از بنادر کیش، چارک و آفتاب در روز چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ممنوع است.

بنا به این اطلاعیه، با توجه به شرایط نامساعد دریایی، به کیشوندان و گردشگران توصیه می‌شود در روز چهارشنبه 20 آبان ماه، از انجام فعالیت‌های دریایی خودداری کرده و به‌منظور پیشگیری از حوادث احتمالی، نکات و توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند.

این اطلاعیه همچنین کیشوندان و مسافران درخواست کرده است که برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و شرایط تردد شناورها در بنادر غرب استان هرمزگان با شماره ۰۷۶۴۵۷۷ و در جزیره کیش با شماره ۰۷۶۴۴۸۸ تماس بگیرند.

برچسب ها: بنادر و دیانوردی ، تردد شناورها
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