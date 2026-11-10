باشگاه خبرنگاران جوان - نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از اقدامات وزارت نیرو در توسعه زیرساخت‌های آبی مناطق مرزی، خواستار تعیین تکلیف بیش از ۵۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی جامانده از طرح‌های آبرسانی شد و تأکید کرد: با وجود پیگیری‌های مستمر طی ۱۸ ماه گذشته، همچنان بخشی از کشاورزان منطقه در انتظار تأمین آب اراضی خود هستند.

فتح ا... حسینی، نماینده سرپل ذهاب،قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، در آیین افتتاح و بهره‌برداری از سامانه‌های انتقال آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی مناطق گرمسیری استان کرمانشاه، با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و جمعی از مسئولان کشوری و استانی، ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه وزارت نیرو و پیمانکاران اجرای طرح‌های بزرگ آبی، بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده و پاسخگویی به مطالبات کشاورزان مناطق مرزی تأکید کرد.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی استان کرمانشاه و برخورداری این استان از بیش از 371 کیلومتر مرز مشترک با عراق اظهار داشت: مناطق مرزی علاوه بر اهمیت امنیتی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه اقتصادی و کشاورزی دارند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبی می‌تواند این ظرفیت‌ها را به فرصت‌های پایدار تولید و اشتغال تبدیل کند.

حسینی با تقدیر از عملکرد وزارت نیرو و مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در اجرای پروژه‌های آبی غرب کشور افزود: دستاوردهای این طرح ملی حاصل تلاش گسترده متخصصان، مهندسان، کارگران و مجموعه‌های اجرایی است و آثار آن باید به‌صورت شایسته برای افکار عمومی تبیین شود.

ضرورت تعیین تکلیف اراضی جامانده از طرح‌های آبی

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به مطالبات کشاورزان استان کرمانشاه تصریح کرد: با وجود اقدامات ارزشمند انجام‌شده، همچنان بیش از 51 هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه از پوشش طرح‌های آبی مورد انتظار جامانده‌اند که تعیین تکلیف آن‌ها نیازمند تصمیم‌گیری و اقدام جدی وزارت نیرو است.

وی افزود: تنها در شهرستان گیلانغرب بیش از 23 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در انتظار تعیین تکلیف قرار دارند و ضروری است تأمین آب این اراضی در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد.

حسینی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در جلسات متعدد با مسئولان وزارت نیرو و مدیریت استان گفت: با وجود تأکید وزیر نیرو و برگزاری نشست‌های کارشناسی، طی حدود 18 ماه گذشته هنوز نتیجه مورد انتظار در برخی مناطق حاصل نشده است.

وی تأکید کرد: ادامه این وضعیت موجب نارضایتی بخشی از کشاورزان شده است؛ به‌ویژه آنکه در برخی محدوده‌ها زیرساخت‌های تأمین آب اجرا شده، اما اراضی مجاور همچنان از این امکانات بی‌بهره مانده‌اند.

درخواست تسریع در اجرای سدها و طرح‌های تأمین آب

حسینی با اشاره به اهمیت طرح‌های آبی شهرستان گیلانغرب و مناطق همجوار، خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌هایی از جمله سد حواسان و سد کلکش شد.

وی همچنین به ضرورت رسیدگی به وضعیت اراضی کشاورزی در بخش‌هایی از قصرشیرین، دشت دیره و دیگر مناطق جامانده از طرح‌های آبی اشاره کرد و افزود: انتظار می‌رود وزارت نیرو با تعیین برنامه زمان‌بندی مشخص، زمینه رفع مشکلات کشاورزان و تکمیل پروژه‌های باقی‌مانده را فراهم کند.

این نماینده مجلس با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از برخی روستاها و مناطق کشاورزی اظهار داشت: بخشی از مردم این مناطق علاوه بر مشکلات تأمین آب کشاورزی، با مسائل مربوط به آب شرب نیز مواجه هستند که رسیدگی به آن‌ها باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در برخی مناطق، کشاورزان امکان دو یا سه نوبت کشت در سال را دارند، اما محدودیت دسترسی به منابع آب و تکمیل نشدن زیرساخت‌ها، مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت تولیدی اراضی شده است.

توسعه طرح‌های آبی در مناطق سردسیری نیز ضروری است

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم توجه متوازن به مناطق مختلف استان کرمانشاه گفت: در کنار اجرای طرح بزرگ گرمسیری، ضروری است مشکلات تأمین آب و زیرساخت‌های مرتبط در مناطق سردسیری استان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی از مناطقی همچون کوزران، ماهیدشت و روانسر به‌عنوان بخش‌هایی نام برد که نیازمند پیگیری و توسعه طرح‌های تأمین آب هستند.

این نماینده مجلس در پایان با قدردانی از حضور و پیگیری وزیر نیرو، استاندار کرمانشاه، مدیران صنعت آب، پیمانکاران و تمامی عوامل اجرایی پروژه‌های آبی استان تأکید کرد: بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ آبی اقدامی ارزشمند در مسیر توسعه کرمانشاه است، اما تکمیل این دستاوردها مستلزم رسیدگی به اراضی جامانده و رفع دغدغه‌های کشاورزان مناطق مختلف استان خواهد بود.