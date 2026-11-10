باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه الشرق قطر در گزارشی نوشت که این کشور تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای مهار تنش میان آمریکا و ایران، پایان دادن به جنگ و بازگرداندن دو طرف به میز مذاکرات ادامه می‌دهد. هدف اعلام‌شده این تلاش‌ها، دستیابی به توافقی برای برقراری صلح و بازگشایی مسیر‌های آبی، به‌ویژه تنگه هرمز، به روی کشتیرانی بین‌المللی است.

دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، در کاخ سفید از جمله تحولات مهم در چارچوب هماهنگی‌های دو کشور درباره تحولات منطقه ارزیابی می‌شود. این دیدار با هدف نزدیک کردن دیدگاه‌ها، بررسی موانع پایان درگیری‌ها و دستیابی به تفاهم‌هایی درباره آزادی کشتیرانی و امنیت مسیر‌های دریایی انجام می‌شود.

تحرکات دیپلماتیک قطر به دیدار‌های رسمی محدود نبوده و شامل سفر‌های مکرر هیئت قطری به تهران نیز شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این هیئت طی یک هفته پنج بار به ایران سفر کرده و نشست‌ها و مذاکراتی طولانی به مدت مجموعا حدود ۲۰ ساعت برگزار کرده است. این رایزنی‌ها هم‌زمان با تماس‌های مستمر با طرف آمریکایی و هماهنگی با کشور‌های حوزه خلیج فارس و دیگر طرف‌های منطقه‌ای دنبال شده است.

این تحرکات در شرایطی صورت می‌گیرد که دوحه بر ادامه میانجیگری و جلوگیری از تشدید درگیری‌های نظامی تاکید دارد. مقام‌های قطری معتقدند حل‌وفصل پایدار بحران از مسیر گفت‌و‌گو و تفاهم امکان‌پذیر است و نه از طریق توسل به زور.

قطر در سال‌های گذشته روابط خود با طرف‌های مختلف را در چارچوب تلاش‌های میانجیگرانه به کار گرفته و اکنون نیز در تلاش است از این ظرفیت برای پیشبرد راه‌حل‌های سیاسی استفاده کند.

دوحه با ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک، توقف جنگ، بازگشایی مسیر‌های دریایی و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه را دنبال می‌کند؛ مسائلی که با توجه به پیامد‌های امنیتی و اقتصادی بحران، اهمیت ویژه‌ای دارند.

در شرایط کنونی، همکاری طرف‌های مختلف و اولویت دادن به گفت‌و‌گو بر تشدید تنش‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. ادامه درگیری‌ها نه‌تنها طرف‌های مستقیم منازعه، بلکه امنیت منطقه و اقتصاد جهانی را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

منبع: الشرق