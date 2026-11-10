باشگاه خبرنگاران جوان - آقامیری در چهارصد و چهل‌وششمین جلسه صحن شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این بازدید به درخواست اهالی و معتمدان محلات منطقه انجام شده است، گفت: تعدادی از پروژه‌های منطقه با وجود پیشرفت مناسب، به دلیل مسائل مالی و کمبود نقدینگی با کندی مواجه شده‌اند و در صورت پیگیری و تأمین اعتبارات مورد نیاز، امکان بهره‌برداری از آنها تا پایان سال وجود دارد.

وی با اشاره به پروژه پارکینگ عمومی و مجموعه ورزشی جوادیه اظهار کرد: این مجموعه در پنج طبقه با کاربری‌های چندمنظوره سرای محله و ورزشی طراحی شده و حدود ۲۲۰ واحد پارکینگ نیز در بخش زیرسطحی آن پیش‌بینی شده است. پارکینگ پروژه آماده بهره‌برداری است و با توجه به پیشرفت حدود ۶۰ درصدی مجموعه، تأمین اعتبارات باقی‌مانده می‌تواند زمینه تکمیل آن تا پایان سال را فراهم کند.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا همچنین از قرار گرفتن مجموعه فرهنگی شهدای گمنام بهمن در آستانه بهره‌برداری خبر داد و افزود: این مجموعه که از سال گذشته در جوار مزار شهدای گمنام بوستان بهمن آغاز شده، با توجه به اینکه منطقه ۱۶ دارالشهدای دانش آموزی می‌باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برای تکمیل آن صرفاً تخصیص بخش باقی‌مانده نقدینگی مورد نیاز است.

آقامیری در ادامه با اشاره به تأخیر در تکمیل بوستان باستانی‌پور در محله علی‌آباد جنوبی گفت: این بوستان به مساحت ۱۵۵۰۰ مترمربع و با هدف جبران کمبود سرانه فضای سبز محله علی آباد جنوبی، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ کلنگ‌زنی شد و با وجود پیشرفت حدود ۷۰ درصدی، هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. با توجه به جمعیت بالای این محله، لازم است مشکلات مالی پیمانکار برطرف و پروژه هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

وی همچنین خواستار بازنگری در طراحی فضای ورزشی مجاور این بوستان شد و تصریح کرد: برای این مجموعه زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع توسط سازمان بوستان‌ها تملک شده است، اما در طراحی فعلی فضای ورزشی به‌صورت روباز پیش‌بینی شده؛ در حالی که طرح اولیه سرپوشیده بوده است. با توجه به محدودیت استفاده از فضا‌های روباز در فصل پاییز و زمستان، درخواست اهالی محله نیز اجرای یک مجموعه ورزشی سرپوشیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توقف پروژه احداث کلینیک درمانی منطقه ۱۶ را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این مرکز با زیربنای حدود یک‌هزار و ۷۵۰ مترمربع و با مجوز شهر سالم و دانشگاه علوم پزشکی ایران پیش‌بینی شده، اما به دلیل اختلافات مالی میان شرکت شهر سالم و منطقه متوقف مانده است. ظاهراً بخشی از تعهدات مالی جدید بر عهده منطقه گذاشته شده که منطقه توان تأمین آن را ندارد؛ این در حالی است که احداث کلینیک علاوه بر کارکنان شهرداری، برای اهالی منطقه نیز ضروری است و انتظار می‌رود با پیگیری ویژه، موانع اجرای آن برطرف شود.

آقامیری همچنین با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه ضلع جنوبی بوستان میثاق جنوبی اظهار کرد: این طرح شامل احداث خیابانی به عرض ۲۴ متر است که ۱۲ متر آن موجود و عرض ۱۲متر دیگر باید اجرا شود و به دلیل اختلاف سطح، اجرای دیوار حائل نیز در دستور کار قرار دارد. تاکنون حدود ۱۷۰ متر از دیوار حائل با ارتفاع ۱۰ متر اجرا شده است که مابقی آن باید اجرا شود ضمنا در مسیر پروژه نیز ۶۹۵ اصله درخت قرار دارد که جابه‌جایی آنها نیازمند اخذ مجوز‌های سازمان بوستان‌ها و کمیسیون معماری و شهرسازی است. با توجه به اینکه از نظر مالی مشکلی برای ادامه پروژه وجود ندارد، ضروری است مجوز‌های لازم در فصل مناسب جابه‌جایی درختان صادر شود تا عملیات اجرایی ادامه یابد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا در ادامه، بازگشایی خیابان زارعی را از دیگر مطالبات شهروندان منطقه ۱۶ دانست و گفت: این معبر به طول حدود ۳۰۰ متر و عرض ۲۰ متر طراحی شده، اما اجرای آن به جابه‌جایی دیوار ملکی واقع در مسیر پروژه توسط سازمان مدیریت پسماند وابسته است. با وجود وعده قبلی این سازمان، اقدام لازم انجام نشده و پیمانکار پروژه نیز مشمول ماده ۴۸ شده و کنار گذاشته شده است. انتظار می‌رود سازمان مدیریت پسماند برای رفع این مانع همکاری کند تا امکان بازگشایی این معبر و رفع مشکل تردد شهروندان فراهم شود.

وی در بخش پایانی اظهارات خود، با اشاره به ترافیک سنگین خیابان‌های اطراف کشتارگاه و میدان تره‌بار، از جمله خیابان‌های بوعلی و شهید فاطمی، خواستار رسیدگی جدی پلیس راهور به این معضل شد و خطاب به سردار موسوی تأکید کرد: حضور نیرو‌های راهور در این محدوده باید مستمر باشد؛ چراکه با خروج مقطعی مأموران، مشکل ترافیک دوباره تکرار می شود.