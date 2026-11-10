مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری اجتماع بزرگ بانوان جان‌فدای فاطمی با شعار «با بیرق خون‌خواهی، ما لشکر زهراییم» شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ آبان‌ماه در میدان شهدا (پشت ارگ کریم‌خان) خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقر ولدان در جمع خبرنگاران از برگزاری مراسم روضه‌های خیابانی و آیینی دهه دوم فاطمیه از ۱۹ تا ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵، به مدت سه شب، در نقاط مختلف استان فارس خبر داد.

او با اشاره به شعار محوری این حرکت با عنوان «با بیرق خون‌خواهی، ما لشکر زهراییم» تصریح کرد: این شعار بیانگر عهد و ارادت بانوان به سیره حضرت زهرا (س) و تاکید بر استمرار مسیر حق‌طلبی، ولایت‌مداری و پاسداشت ارزش‌های فاطمی است.

حجت‌الاسلام ولدان اظهار کرد: اجتماع بزرگ بانوان جان‌فدای فاطمی در شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۰ در میدان شهدا، پشت ارگ کریم‌خان زند همراه با برنامه‌های ویژه برگزار خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در ادامه سخنان خود اظهار کرد: هم‌زمان با فرارسیدن ایام فاطمیه دوم، هیئات مذهبی و تشکل‌های دینی در سراسر استان فارس برای برگزاری برنامه‌های عزاداری، فرهنگی و تبیینی با محوریت خونخواهی امام شهید اعلام آمادگی کرده‌اند.

او افزود: بر اساس آمار و برنامه‌های اعلام‌شده، به‌طور میانگین در هر شهرستان ۶ برنامه شاخص فاطمی برنامه‌ریزی شده است که در مجموع زمینه اجرای حدود ۲۵۰ برنامه در ۴۵ نقطه شهرستان‌های استان فارس را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام ولدان در ادامه گفت: در این حرکت فرهنگی، هیات‌های مذهبی و به‌ویژه هیئات بانوان و جلسات روضه‌های خانگی با برپایی مجالس عزاداری، دسته‌روی و محافل تبیینی و فرهنگی نقش‌آفرینی خواهند کرد.

 وی تصریح کرد: این ظرفیت ارزشمند مردمی فرصتی برای رقم زدن فاطمیه‌ای متفاوت، تقویت فرهنگ فاطمی و گسترش پیام و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) در سطح شهرستان‌های استان است.

منبع: تبلیغات اسلامی فارس

برچسب ها: تبلیغات اسلامی فارس ، اجتماع بزرگ ، جان فدا
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