باشگاه خبرنگاران جوان - معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، زمان جدید رأی‌گیری مرحله استانی رویداد «جوان سال ۱۴۰۴» را ۲۵ تا ۲۷ آبان‌ماه اعلام کرد؛ فرآیندی که با مشارکت مردم و از طریق سامانه جوان‌پلاس برگزار می‌شود و طی آن ۹۰۰ جوان راه‌یافته به این مرحله در چهار بخش با یکدیگر رقابت می‌کنند.

دفتر طرح‌های ملی و فراگیر جوانان معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، زمان جدید رأی‌گیری مرحله استانی رویداد «جوان سال ۱۴۰۴» را اعلام کرد و از جوانان و عموم مردم سراسر کشور خواست با مشارکت در این فرآیند، در انتخاب جوانان برتر استان‌ها نقش‌آفرینی کنند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، رأی‌گیری مرحله استانی این رویداد از ۲۵ تا ۲۷ آبان‌ماه به‌صورت آنلاین و از طریق سامانه جوان‌پلاس به نشانی javanplus.ir برگزار خواهد شد.

پیش از این، زمان برگزاری این مرحله با هدف ارتقای زیرساخت‌ها و امکانات فنی سامانه جوان‌پلاس و فراهم‌سازی بستر مناسب برای مشارکت گسترده‌تر جوانان تغییر کرده بود.

در این مرحله، ۹۰۰ نفر از جوانانی که از مرحله شهرستانی به مرحله استانی راه یافته‌اند، در چهار بخش «علمی، نوآوری و کارآفرینی»، «فرهنگی و هنری»، «اجتماعی و خیریه» و «ورزش و سلامت» در معرض انتخاب و رأی مردم قرار می‌گیرند.

بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، در هر یک از این چهار بخش، سه نفر به‌عنوان برگزیدگان استانی انتخاب و مورد تجلیل قرار خواهند گرفت. همچنین نفر نخست هر بخش به مرحله ملی رویداد راه می‌یابد.

به این ترتیب، چهار جوان از هر استان به مرحله نهایی رویداد «جوان سال ۱۴۰۴» معرفی خواهند شد تا در مرحله ملی برای کسب عنوان برتر به رقابت بپردازند.

رویداد «جوان سال ۱۴۰۴» با هدف شناسایی، معرفی و حمایت از جوانان توانمند، خلاق و اثرگذار کشور و با حمایت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود.