باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دانشمندان چینی فیلتر تخصصی‌ای طراحی کرده‌اند که قادر است سلول‌های سرطانی را از خون حذف کند؛ دستاوردی که می‌تواند به مهار گسترش برخی انواع تومور‌های بدخیم و پیشگیری از عود سرطان، به‌ویژه در موارد سرطان پستان، کمک کند.

طراحان این سیستم توضیح می‌دهند که این فناوری امکان شناسایی و حذف آنی (در لحظه) سلول‌های سرطانیِ در گردش در جریان خون محیطی بدن را فراهم می‌سازد. این نوآوری رویکردی امیدوارکننده در حوزه درمان‌های کمکی (تکمیلی) محسوب می‌شود و می‌تواند اثربخشی شیمی‌درمانیِ پس از جراحی را افزایش دهد.

به گزارش رسانه‌های چینی، یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه «شانگ‌های جیائو تونگ» روش ضدسرطان جدیدی را ابداع کرده‌اند که «سیاه‌چاله» (Black Hole) نام دارد و هدف آن کاهش خطر متاستاز (گسترش سرطان) ناشی از حرکت سلول‌های سرطانی در جریان خون است. در آزمایش‌های آزمایشگاهی، این فیلتر موفق شد بیش از ۹۹ درصد از سلول‌های سرطانیِ موجود در خون را به دام بیندازد.

عملکرد سیستم «سیاه‌چاله» بر اصولی مشابه دیالیز استوار است: خون از یک سرخرگ به دستگاهی ویژه پمپاژ می‌شود که حاوی پادتن‌هایی (آنتی‌بادی‌هایی) برای به دام انداختن سلول‌های سرطانی است؛ سپس خونِ پاکسازی‌شده از طریق یک سیاهرگ به بدن بازگردانده می‌شود. در یک چرخه بسته، پژوهشگران توانستند ۸۲ درصد از سلول‌های سرطانیِ موجود در جریان خون را ظرف مدت یک ساعت حذف کنند.

تاکنون، این مطالعه صرفاً بر روی موش‌ها انجام شده است؛ پژوهشگران در ۲۰ موش سرطان پستان ایجاد کردند و سپس تومور‌ها را با جراحی برداشتند. در مرحله بعد، این حیوانات تحت درمان با سیستم جدید قرار گرفتند که به عنوان مکملی برای شیمی‌درمانی استفاده شد. نتایج نشان داد که اکثر حیواناتی که این درمان ترکیبی را دریافت کرده بودند، توانستند بر بیماری غلبه کنند.

هنوز مشخص نیست که این روش چه زمانی برای درمان انسان‌ها به کار گرفته خواهد شد. به گفته دانشمندان، استفاده از این روش برای انسان‌ها مستلزم پردازش حجم بسیار بیشتری از خون است. پژوهشگران در حال حاضر مشغول آزمایش نسخه‌ای گسترش‌یافته از این سیستم بر روی موش‌های صحرایی (رات‌ها) هستند.

منبع: راشا تودی