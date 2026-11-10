رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران گفت: مدیران به جای انکار مشکلات، مسئولیت آن را بپذیرند، از مردم عذرخواهی کنند و برای رفع این مشکلات اقدام عملی انجام دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور چهارصد و چهل و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به بارش‌های پاییزی روز‌های اخیر در پایتخت، گفت: در چند روز گذشته شاهد بارش‌های پاییزی در تهران بودیم که حال مردم را بسیار خوب کرد؛ پس از مدت‌ها شاهد بارش باران بودیم، کمی آسمان تهران را با رنگ واقعی‌اش، یعنی آبی، دیدیم و کوه‌های اطراف تهران نیز نمایان شد و حال همه مردم خوب شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با اشاره به حضور مردم در معابر در زمان بارندگی، اظهار کرد: شادی مردم را زیر باران می‌دیدیم، اما مشکلاتی نیز برای آنها اتفاق افتاد و در برخی نقاط شهر شاهد آب‌گرفتگی بودیم.

تشکری هاشمی ادامه داد: درک می‌کنم که در شهری با وسعت حدود ۷۰۰ کیلومتر مربع، ممکن است به‌صورت خواسته یا ناخواسته مشکلاتی برای شهروندان ایجاد شود. طبیعتاً هیچ‌یک از مدیران نیز تمایل ندارند چنین اتفاقاتی رخ دهد و حتماً تلاش خود را برای جلوگیری از بروز این مشکلات انجام داده‌اند، اما به هر شکل شاهد وقوع این مسائل بودیم.

وی با انتقاد از نحوه انعکاس مشکلات بارندگی در برخی رسانه‌ها، گفت: تعریف و تمجید گسترده‌ای که در رسانه‌های هماهنگ با مدیریت شهری اتفاق افتاد، باعث واکنش مردم به این موضوع شد. مگر می‌شود هیچ مشکلی وجود نداشته باشد؟ چرا این مشکلات کمتر انعکاس داشت؟

وی افزود: ما در فضای مجازی دیدیم که مردم نقاط مختلف شهر را که دچار آب‌گرفتگی شده بود، به نمایش گذاشتند، اما باز هم با همان طبع شیرین و گرم ایرانی و با زبان طنز، این مشکلات را مطرح کردند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: آنچه امروز به عنوان تذکر می‌خواهم عرض کنم این است که گله‌مندی مردم را به فال نیک بگیریم؛ مردم دارند به ما کمک می‌کنند. اگر مردم اشکالی را می‌بینند، وظیفه مدیران است که مسئولیت‌پذیر باشند و اگر مشکلی را مشاهده می‌کنند، به جای انکار و فرافکنی، با شجاعت و فروتنی مسئولیت آن را بپذیرند و در برابر مسئله‌ای که پیش آمده، از مردم عذرخواهی کنند.

تشکری هاشمی گفت: این رفتار، سرمایه اجتماعی مدیران خواهد بود و احترام به شعور و کرامت انسانی مردم است. اگر بگوییم مشکل شما را درک کردیم و آن را دیدیم، اما به جای پذیرش مسئولیت، فرافکنی و مسئولیت‌گریزی کنیم، چنین رفتاری هیچ نشانی از بلوغ مدیریتی نخواهد داشت.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد عذرخواهی، همراه با اصلاح رفتار، اقدام مناسبی است. ما دیدیم که در نقاطی از شهر مشکل وجود داشت؛ این مشکل یا حادثی بوده که اکنون برطرف شده یا ناشی از یک اشکال زیرساختی بوده است. در برخی نقاط، حالت گودال یا خط‌القعر وجود دارد و آب در آنجا جمع می‌شود که ممکن است با ایجاد یک چاه جذبی چندمتری یا یک زهکش بتوان مشکل را برطرف کرد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: قرار نیست این مشکلات تکرار شود. مدیر خوب، مدیری نیست که در حوزه کاری او هیچ اشتباه و نقصی رخ ندهد؛ طبیعتاً ممکن است در حوزه مسئولیت هر مدیری اشکالات، اشتباهات و نواقصی وجود داشته باشد، اما مدیر خوب مدیری است که در وهله نخست ارتباط و تعامل خود را با مردم برقرار کند، با بیان متواضعانه از مردم عذرخواهی کند، از تجربه ایجادشده درس بگیرد و مانع تکرار چنین اتفاقاتی شود.

تشکری هاشمی تصریح کرد: البته عذرخواهی به‌تنهایی کفایت نمی‌کند؛ مردم از ما عمل می‌خواهند.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات ترافیکی تهران در روز‌های اخیر، اظهار کرد: این موضوع فقط محدود به روز‌های بارندگی و آب‌گرفتگی نبود. در همین چند روز، شاهد انباشت ترافیک و گره‌های شدید ترافیکی در معابر شهری بودیم که ارتباطی با باران نداشت. مدیران باید طرح‌های عملی کاهش مشکلات را به اجرا بگذارند.

وی افزود: دیشب نقشه ترافیکی تهران را نگاه می‌کردم؛ تقریباً هیچ نقطه‌ای از تهران نبود که رنگ ترافیکی آن را سیاه، زرشکی و قرمز نبینیم. سؤال این است که چه اقدامی انجام داده‌ایم؟ اگر ادعا می‌شود که می‌خواهیم کمر ترافیک را بشکنیم، در عمل برای کاهش آن چه کاری انجام شده است؟

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: می‌دانم این مشکلات از قبل هم وجود داشته و در آینده نیز وجود خواهد داشت، اما انتظار داریم با برنامه‌ریزی و ارائه راهکار‌های علمی و اجرایی، ان‌شاءالله شاهد کاهش این مشکلات باشیم.

برچسب ها: شورای شهر ، بارندگی
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