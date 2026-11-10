باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نخست‌وزیر قطر روز سه‌شنبه در توقفی برنامه‌ریزی‌نشده در نشست وزیران امور خارجه گروه هفت (G۷) در پاریس، با قدرت‌های اروپایی و عربستان سعودی دیدار خواهد کرد؛ این اقدام پس از گفت‌و‌گو‌های روز دوشنبه وی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره جنگ ایران انجام می‌شود.

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در این دیدار، وزیران درباره وضعیت خاور نزدیک و خاورمیانه، به‌ویژه بحران ایران و پیامد‌های امنیتی و اقتصادی آن، هم برای منطقه و هم برای جامعه بین‌المللی به‌طور کلی، گفت‌و‌گو خواهند کرد.»

شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی که علاوه بر نخست‌وزیری، وزارت امور خارجه قطر را نیز برعهده دارد، قرار است با وزیران امور خارجه انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا و همچنین عربستان سعودی دیدار کند.

عربستان پیش‌تر برای شرکت در گفت‌و‌گو‌های گسترده‌تر گروه هفت درباره تحولات خاورمیانه به این نشست دعوت شده بود.

منبع: رویترز