رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت نقش شبکه‌ای کارآمد از زیرساخت‌های حمل‌ونقل در تبدیل موقعیت جغرافیایی کشور به مزیتی پایدار، گفت: تکمیل کریدورهای ریلی، اتصال بنادر و مراکز تولیدی به شبکه و گسترش همکاری با کشورهای همسایه، می‌تواند جایگاه ایران را در ترانزیت منطقه‌ای ارتقا دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی به نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی، توسعه راه‌آهن را سرمایه‌گذاری در آینده اقتصادی و رفاه جامعه دانست و تصریح کرد: پیشرفت ایران بزرگ ما به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که پشتیبان رشد اقتصادی، حفظ منابع ملی و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشند. حمل‌ونقل ریلی از مهم‌ترین این زیرساخت‌هاست که با اتصال مراکز تولید به بازارهای داخلی و بین‌المللی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش ایمنی و پایداری جابه‌جایی، می‌تواند به تقویت تولید، توسعه تجارت و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کمک کند.

رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت نقش شبکه‌ای کارآمد و رقابت‌پذیر از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک در تبدیل موقعیت جغرافیایی کشور به مزیتی پایدارافزود: تکمیل کریدورهای ریلی، اتصال بنادر و مراکز تولیدی به شبکه و گسترش همکاری با کشورهای همسایه، می‌تواند جایگاه ایران را در ترانزیت منطقه‌ای ارتقا دهد و زمینه افزایش مبادلات تجاری و درآمدهای پایدار ارزی را فراهم آورد.

پزشکیان آینده حمل‌ونقل ریلی را در گرو بهره‌گیری از دانش، فناوری و نوآوری دانست و با تصریح بر اینکه هوشمندسازی مدیریت شبکه، توسعه سامانه‌های دیجیتال، تبادل الکترونیکی داده‌ها میان راه‌آهن، گمرک، بنادر و شرکت‌های حمل‌ونقل و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در نگهداری ناوگان، باید به افزایش ایمنی، کاهش زمان جابه‌جایی و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود، تاکید کرد : انتظار می‌رود جامعه علمی و مهندسی کشور با همکاری صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان، برای مسائل و نیازهای اولویت‌دار این حوزه راه‌حل‌های نوآورانه و عملی ارائه کند و دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه بهره‌گیری از این دستاوردها را فراهم آورند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است‌:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برگزاری نوزدهمین همایش بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی، فرصتی ارزشمند برای تبادل دانش و تجربه، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور است.

پیشرفت ایران بزرگ ما به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که پشتیبان رشد اقتصادی، حفظ منابع ملی و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشند. حمل‌ونقل ریلی از مهم‌ترین این زیرساخت‌هاست که با اتصال مراکز تولید به بازارهای داخلی و بین‌المللی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش ایمنی و پایداری جابه‌جایی، می‌تواند به تقویت تولید، توسعه تجارت و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد کشور کمک کند. ازاین‌رو، توسعه راه‌آهن را باید سرمایه‌گذاری در آینده اقتصادی و رفاه جامعه دانست.

در شرایطی که مدیریت ناترازی انرژی از اولویت‌های کشور است، افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار و مسافر ضرورتی انکارناپذیر است. بهره‌وری بالاتر انرژی در این بخش، فرصتی برای کاهش مصرف سوخت، آلودگی و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌کند. تحقق این ظرفیت، مستلزم برقی‌سازی خطوط، نوسازی ناوگان، رفع گلوگاه‌های شبکه و فراهم‌کردن زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

موقعیت جغرافیایی کشور ما زمانی به مزیتی پایدار تبدیل می‌شود که با شبکه‌ای کارآمد و رقابت‌پذیر از زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک همراه باشد. تکمیل کریدورهای ریلی، اتصال بنادر و مراکز تولیدی به شبکه و گسترش همکاری با کشورهای همسایه، می‌تواند جایگاه ایران را در ترانزیت منطقه‌ای ارتقا دهد و زمینه افزایش مبادلات تجاری و درآمدهای پایدار ارزی را فراهم آورد.

در این میان، شکل‌گیری کریدور شرق - غرب از مسیر افغانستان و اتصال آن به شبکه ریلی چین، افقی مهم برای همکاری‌های منطقه‌ای می‌گشاید. پیشبرد محور هرات – مزارشریف و پیگیری اتصال آن به شبکه‌های ریلی شرق آسیا و تکمیل این کریدور در داخل کشور با احداث مسیر خاوران - چشمه ثریا می‌تواند به توسعه مبادلات، شکوفایی ظرفیت‌های تولیدی و معدنی منطقه و تقویت جایگاه ایران در زنجیره‌های تجارت بین‌المللی کمک کند.

در کنار این مأموریت راهبردی، توسعه قطارهای حومه‌ای از نیازهای جدی زندگی شهری و پاسخ به مطالبات روزمره مردم است. گسترش این خدمات، در پیوند با مترو و سایر شیوه‌های حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند به کاهش ترافیک، آلودگی هوا و مصرف سوخت و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان کمک کند و دسترسی عادلانه‌تر به فرصت‌های شغلی، آموزشی و خدماتی را فراهم آورد.

آینده حمل‌ونقل ریلی به میزان بهره‌گیری از دانش، فناوری و نوآوری وابسته است. هوشمندسازی مدیریت شبکه، توسعه سامانه‌های دیجیتال، تبادل الکترونیکی داده‌ها میان راه‌آهن، گمرک، بنادر و شرکت‌های حمل‌ونقل و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در نگهداری ناوگان، باید به افزایش ایمنی، کاهش زمان جابه‌جایی و ارتقای کیفیت خدمات منجر شود. معیار موفقیت این تحولات، بهبود ملموس کیفیت خدمات برای مسافران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان است.

انتظار می‌رود جامعه علمی و مهندسی کشور با همکاری صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان، برای مسائل و نیازهای اولویت‌دار این حوزه راه‌حل‌های نوآورانه و عملی ارائه کند و دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه بهره‌گیری از این دستاوردها را فراهم آورند. توسعه این بخش همچنین مستلزم اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران، شفافیت مقررات، ثبات در تعهدات و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی است.

امیدوارم این همایش با بهره‌گیری از تجربه‌های علمی و اجرایی کشور و جهان، زمینه‌ساز ارائه راهکارهای موثر برای توسعه زیرساخت‌های ریلی، ارتقای بهره‌وری و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای باشد. از شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، انجمن مهندسی حمل‌ونقل ریلی ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران و همه استادان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد علمی قدردانی می‌کنم و توفیق همگان را در مسیر پیشرفت کشور و خدمت به مردم، از خداوند متعال مسالت دارم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، حمل و نقل ریلی
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