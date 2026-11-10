معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی از وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس پازوکی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از وضعیت مطلوب ذخایر کالاهای اساسی کشور خبر داد.

پازوکی در این باره نوشت: در نشست اخیر ستاد تنظیم بازار، گزارش‌های امیدبخشی از وضعیت ذخایر کالاهای اساسی ارائه شد که مردم حق دارند از آن آگاه باشند.

وی افزود: بر اساس این گزارش‌ها، با وجود محاصره دریایی و محدودیت‌های تحمیلی رژیم تروریستی آمریکا، ذخایر کالاهای اساسی کشور در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که موجودی برخی اقلام حتی از پیش از محاصره نیز بیشتر است.

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تأکید کرد: روند تأمین، ورود، ترخیص و توزیع مایحتاج مردم نیز بدون وقفه ادامه دارد.

پازوکی در پایان با اشاره به اینکه این گزارش‌ها نشان‌دهنده آمادگی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های مسئول برای حفظ ثبات بازار در شرایط دشوار است، نوشت: به امید خدا و با همبستگی ملت ایران، پیروزی ایرانمان قطعی است، ان‌شاءالله.

برچسب ها: کالای اساسی ، ذخیره کالاهای اساسی
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