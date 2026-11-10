معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، برگزاری همایش "بانوی کُرد" را اقدامی ارزشمند در تبیین نقش بانوان کُرد در طول تاریخ کردستان و ایران عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر ورمقانی روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از برگزار کنندگان همایش ملی “بانوی کُرد” از طرف استاندار کردستان از دست‌اندرکاران این همایش قدردانی و خاطرنشان کرد: رییس جمهور در پیام صادره برای این همایش، به خصیصه‌ها و نقش بانوی کُرد در جامعه ایرانی و اسلامی اشاره کردند.

وی، وجود مخاطبان فراوان و بازخورد طولانی مدت را مزیت اقدامات حوزه‌های فرهنگی _ اجتماعی ذکر کرد و گفت: حوزه فرهنگی یکی از حوزه‌هایی بود که در ارزیابی استان‌ها امتیاز ۱۰۰ را برای کردستان به ارمغان آورد.

ورمقانی یادآوری کرد: قطعا هر کار فرهنگی در کنار نقاط قوت، نقاط ضعفی هم دارد که هر دوی اینها در برگزاری این همایش باید شناسایی و بررسی شود تا چراغ راهی برای استمرار این راه باشد.

معاون استاندار کردستان، افزود: ایران، کشوری متمدن با اقوامی اصیل است و همه اقوام ایرانی شایسته برگزاری همایش‌هایی مانند “بانوی کُرد” هستند.

وی با قدردانی از حمایت همه دستگاه‌های استان از برگزاری همایش بانوی کُرد، ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایش در کردستان ادامه یابد.

در پایان این آیین از برگزار کنندگان همایش ملی “بانوی کُرد” تجلیل شد.

منبع:استانداری کردستان