معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان، برگزاری همایش "بانوی کُرد" را اقدامی ارزشمند در تبیین نقش بانوان کُرد در طول تاریخ کردستان و ایران عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر ورمقانی روز سه‌شنبه در آیین تجلیل از برگزار کنندگان همایش ملی “بانوی کُرد” از طرف استاندار کردستان از دست‌اندرکاران این همایش قدردانی و خاطرنشان کرد: رییس جمهور در پیام صادره برای این همایش، به خصیصه‌ها و نقش بانوی کُرد در جامعه ایرانی و اسلامی اشاره کردند.

وی، وجود مخاطبان فراوان و بازخورد طولانی مدت را مزیت اقدامات حوزه‌های فرهنگی _ اجتماعی ذکر کرد و گفت: حوزه فرهنگی یکی از حوزه‌هایی بود که در ارزیابی استان‌ها امتیاز ۱۰۰ را برای کردستان به ارمغان آورد.

ورمقانی یادآوری کرد: قطعا هر کار فرهنگی در کنار نقاط قوت، نقاط ضعفی هم دارد که هر دوی اینها در برگزاری این همایش باید شناسایی و بررسی شود تا چراغ راهی برای استمرار این راه باشد.

معاون استاندار کردستان، افزود: ایران، کشوری متمدن با اقوامی اصیل است و همه اقوام ایرانی شایسته برگزاری همایش‌هایی مانند “بانوی کُرد” هستند.

وی با قدردانی از حمایت همه دستگاه‌های استان از برگزاری همایش بانوی کُرد، ابراز امیدواری کرد برگزاری این همایش در کردستان ادامه یابد.

در پایان این آیین از برگزار کنندگان همایش ملی “بانوی کُرد” تجلیل شد.

منبع:استانداری کردستان

برچسب ها: کردستان ، همایش ملی بانوان ، استانداری کردستان
خبرهای مرتبط
بانوی کرد؛ روایت ناگفته زنان در تاریخ کردستان
بانوی کرد؛ سرمایه هویت ایرانی ـ اسلامی
برگزاری همایش ملی «بانوی کرد» با بررسی ۹۱ مقاله در سنندج
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تأکید معاون استاندار کردستان بر حمایت از توسعه زیرساخت‌های کوهنوردی
واحدهای اقتصادی معاف از مالیات از ورزش کردستان حمایت کنند
آخرین اخبار
واحدهای اقتصادی معاف از مالیات از ورزش کردستان حمایت کنند
تأکید معاون استاندار کردستان بر حمایت از توسعه زیرساخت‌های کوهنوردی
هشدار هواشناسی کردستان نسبت به بارش برف و کولاک در ارتفاعات و گردنه‌ها
۳ سوداگر مرگ با ۱۳ کیلو شیشه در سنندج دستگیر شدند
محمد نوروزیان رئیس هیات پارا دوومیدانی کردستان شد
ثبت ۸۲.۴ میلی‌متر بارش در کردستان از ابتدای سال زراعی جاری
۱۸۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در مرز بانه کشف شد
همایش “بانوی کُرد” اقدامی ارزشمند در تبیین نقش بانوان کُرد در طول تاریخ بود
تلفات تصادفات رانندگی در کردستان ۳.۹ درصد کاهش یافت
متهم زمین‌خواری ۳ هزار میلیاردی در تور پلیس امنیت اقتصادی کردستان
کلاهبردار ۱۰۰ میلیارد ریالی معاملات دام در کردستان دستگیر شد
ظرفیت‌های بانوان کُرد در مسیر پیشرفت کردستان بیشتر معرفی شود
احصای ۲۴۰ هزار کیلووات‌ساعت انرژی در مانور مهتاب کردستان
خاکی خواستار تقویت پوشش رسانه‌ای ورزش و جوانان کردستان شد
رئیس جدید هیأت ورزش بیماران خاص کردستان انتخاب شد