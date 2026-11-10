شرکت «بلو اوریجین» (Blue Origin) از مرحله سومی با نام «GS۳» برای موشک سنگین‌بر خود رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت «بلو اوریجین» (Blue Origin) از یک مرحله سوم جدید با نام «GS۳» برای موشک سنگین‌بر خود، «نیو گلن» (New Glenn)، به همراه موتور جدیدی به نام «نورث‌استار» (Northstar) رونمایی کرد. هدف این شرکت از این اقدام، گسترش قابلیت‌های موشک و بهینه‌سازی فرآیند تولید موتور‌های آن است.

در حال حاضر، موشک نیو گلن از دو مرحله تشکیل شده است. مرحله اضافی GS۳ که نیروی آن توسط موتور «BE-۷» تأمین می‌شود  به گونه‌ای طراحی شده است که ماهواره‌ها را مستقیماً در مدار زمین‌ثابت (Geostationary orbit) قرار دهد و فضاپیما‌های علمی را به ماه و فراتر از آن منتقل کند.

به گفته این شرکت، این مرحله جدید باعث تسریع مأموریت‌های ماه و صرفه‌جویی در سوخت برای مانور‌های بعدی خواهد شد. یک نهاد دولتی (که نام آن فاش نشده) نخستین سفارش را برای توسعه این مرحله ثبت کرده است و پرتاب آن برای سال ۲۰۲۸ برنامه‌ریزی شده است.

موتور «نورث‌استار» که برای مرحله اول موشک در نظر گرفته شده، مشابه موتور «BE-۴»، با سوخت متان و اکسیژن کار می‌کند. طبق اعلام بلو اوریجین، موتور نورث‌استار ۳۲۴ تن نیروی پیشران (تراست) تولید می‌کند  که نسبت به ۲۹۰ تنِ موتور قبلی، افزایش یافته است  در حالی که وزن آن ۳۰ درصد کمتر بوده و تعداد قطعات آن نیز ۵۰ درصد کاهش یافته است. این موتور در کمتر از یک روز قابل مونتاژ است و بیش از ۶۵ درصد از اجزای آن به روش تولید افزایشی (چاپ سه‌بعدی) ساخته شده‌اند.

شایان ذکر است که موشک نیو گلن پیش از این سه مأموریت فضایی انجام داده است: در ژانویه و نوامبر ۲۰۲۵، و آوریل ۲۰۲۶. در آخرین پرتاب، ماهواره «بلوبرد ۷» (BlueBird ۷) به دلیل قرارگیری در مدار اشتباه، از دست رفت. همچنین در ماه مه گذشته، این موشک هنگام انجام آزمایش موتور بر روی سکوی پرتاب منفجر شد. بلو اوریجین در حال حاضر مشغول تعمیر مجموعه پرتاب است و امیدوار است که چهارمین پرتاب را پیش از پایان سال جاری یا اوایل سال آینده انجام دهد.

منبع: Naukatv.ru

برچسب ها: بلو اوریجین ، موشک ضد موشک بالستیک ، فضا
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