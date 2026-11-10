مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم از کشف و ضبط ۲۳ هزار و ۲۷۰ لیتر نفت‌گاز یارانه‌ای به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال در چهار عملیات مشترک با پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمدرضا محمدیان،مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم با اشاره به کشف بیش از ۲۳ هزار لیتر نفت‌گاز یارانه‌ای قاچاق در قم  به ارزش تقریبی ۴۰ میلیارد ریال  اظهار کرد: این مقدار فرآورده نفتی در جریان چهار عملیات مشترک کارشناسان نظارتی این منطقه با پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان قم، طی هفته گذشته کشف و ضبط شد.

وی افزود: محموله‌های کشف‌شده از چهار محل شامل یک واحد صنفی کارواش در شهر قم، یک واحد تعویض روغنی در سلفچگان، یک گاراژ فروش ضایعات در حوالی شهرک شکوهیه و یک واحد کارآگاهی در منطقه نوقطار قم شناسایی شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم ادامه داد: فرآورده‌های مکشوفه پس از طی مراحل قانونی، به انبار نفت شهید زین‌الدین قم منتقل و تخلیه شدند.

محمدیان در پایان با اشاره به هماهنگی و تعامل این شرکت با پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات حکومتی، کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، اظهار کرد: افزایش پایش جایگاه‌های عرضه سوخت، کنترل مصرف‌کنندگان عمده و جزء و برخورد با متخلفان و قاچاقچیان سوخت با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی در دستور کار این شرکت قرار دارد

برچسب ها: سوخت قاچاق ، مبارزه با قاچاق
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