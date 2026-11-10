دور جدید مذاکرات سه‌جانبه صلح میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا، امروز سه‌شنبه در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دور جدید مذاکرات سه‌جانبه صلح میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا، امروز سه‌شنبه در ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی، آغاز شد.

رسانه‌های دولتی روسیه، از جمله خبرگزاری دولتی ریانووستی، ساعت ۸ صبح به وقت گرینویچ آغاز این مذاکرات را اعلام کردند.

ولادیمیر مدینسکی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه، ریاست هیئت مذاکره‌کننده مسکو را برعهده دارد و رستم عمروف، رئیس سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، نیز هیئت کی‌یف را هدایت می‌کند.

این مذاکرات نخستین دور گفت‌و‌گو‌های سه‌جانبه از زمان برگزاری نشست‌های ژنو در سوئیس در روز‌های ۱۷ و ۱۸ فوریه به شمار می‌رود. پیش از آن نیز دو دور مذاکره دیگر در روز‌های ۲۳ و ۲۴ ژانویه و ۴ و ۵ فوریه در ابوظبی برگزار شده بود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اواخر روز دوشنبه در یک پیام ویدئویی گفت: «تیم ما در نشست‌های ابوظبی پیشنهاد‌هایی برای کاهش تنش ارائه خواهد کرد.»

زلنسکی همچنین بر ضرورت برقراری صلح، دریافت تضمین‌های امنیتی و تأمین منابع لازم برای بازسازی اوکراین پس از جنگ تأکید کرد.

در همین حال، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد محور اصلی مذاکرات، تضمین‌های امنیتی خواهد بود و نمایندگان کشور‌های اروپایی در این نشست حضور نخواهند داشت؛ زیرا این مذاکرات از ابتدا در قالب سه‌جانبه مورد توافق قرار گرفته است.

پسکوف روز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: «آنچه طی روز‌های آینده در ابوظبی برگزار خواهد شد، مذاکرات سه‌جانبه میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکاست. درباره حضور اروپایی‌ها نیز می‌دانید که آمریکایی‌ها کانال‌های ارتباطی خاص خود را با اروپایی‌ها دارند و اوکراینی‌ها نیز کانال‌های ارتباطی جداگانه‌ای با آنها دارند.»

با این حال، عمروف اعلام کرد که کمیسیون اروپا و ناتو، همچنین انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان، نمایندگانی را به ابوظبی اعزام خواهند کرد.

عمروف همچنین پیش از آغاز مذاکرات سه‌جانبه، در پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام از برگزاری دیداری با نمایندگان کشور‌های اروپایی و استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا، خبر داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: مذاکرات صلح ، جنگ روسیه و اوکراین
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