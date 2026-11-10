باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "یحیی الهی" در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در پی وصول نیابت قضایی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج و ارجاع موضوع به کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان، رسیدگی به پرونده‌ای با موضوع زمین‌خواری و تصرف عدوانی اراضی دولتی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد فردی با هویت مشخص، در یکی از استان‌های کشور با استفاده از شیوه‌ها و شگرد‌های متقلبانه اقدام به زمین‌خواری و تصرف غیرقانونی اراضی دولتی کرده است.

فرمانده انتظامی استان کردستان گفت: با توجه به اهمیت موضوع و متواری بودن متهم، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات پلیسی و پیگیری‌های شبانه‌روزی، محل اختفای وی را در یکی از محلات شهر سنندج شناسایی کردند.

سردار "الهی" با بیان اینکه ارزش ریالی اراضی دولتی مورد تصرف در این پرونده بالغ بر ۳ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان در عملیاتی هدفمند موفق شدند، متهم را دستگیر کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه متهم به همراه پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت، تصریح کرد: پلیس با جدیت و قاطعیت با افراد سودجو و فرصت‌طلبی که با اقدامات مجرمانه به اموال و سرمایه‌های عمومی دست‌اندازی می‌کنند، برخورد خواهد کرد.

منبع:پلیس استان