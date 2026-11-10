رئیس مجمع نمایندگان فارس در اختتامیه رویداد «تا ثریا» در شیراز با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی و جلوگیری از خام‌فروشی، هوشمندسازی فعالیت‌های معدنی و استفاده از فناوری‌های نوین را لازمه توسعه اقتصادی کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامرضا توکل، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس، در مراسم اختتامیه بیست‌ونهمین رویداد ملی «تا ثریا» در شیراز، با اشاره به فشار‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه کشور طی دهه‌های گذشته، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با وجود مواجهه با تحریم‌ها و فشار‌های مختلف در طول ۴۷ سال گذشته، توانسته است با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی مسیر خود را ادامه دهد و در برابر موانع و تهدید‌ها ایستادگی کند.

او ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، امام شهید و شهدای انقلاب اسلامی، برای امام حاضر آرزوی سلامتی و توفیق کرد و افزود: ملت ایران همواره در دفاع از استقلال، امنیت و آرمان‌های خود پای کار بوده‌اند و جانفشانی شهدا نیز گواه روشنی بر عزم و اراده مردم برای حفظ کشور است.

رئیس مجمع نمایندگان فارس با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از دانش روز در توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی کشور تصریح کرد: جهان امروز با سرعت زیادی در حال تحول است و فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، اینترنت و فناوری کوانتومی بخش مهمی از آینده جوامع را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی، نمی‌توان بدون استفاده از دانش نوین، فناوری‌های پیشرفته و روش‌های جدید صنعتی به اهداف توسعه‌ای دست یافت.

توکل با یادآوری تأکیدات امام شهید درباره نزدیک شدن کشور به قله‌های پیشرفت خاطرنشان کرد: برای پیمودن مسیر توسعه باید دانش را به ابزار عملیاتی پیشرفت تبدیل کنیم و از ظرفیت متخصصان، پژوهشگران و نخبگان در بخش‌های مختلف، به‌خصوص صنعت و معدن، بهره بیشتری ببریم.

او برگزاری بیست‌ونهمین دوره رویداد ملی «تا ثریا» در شیراز را فرصتی برای تقویت تعاملات تخصصی دانست و گفت: این دوره با تمرکز بر حوزه معدن برگزار شده و استان فارس تاکنون میزبان دو دوره از مجموعه ۲۹ رویداد ملی «تا ثریا» بوده است.

نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جایگاه بخش معدن در اقتصاد کشور عنوان کرد: ایران و به‌ویژه استان فارس از ظرفیت‌های معدنی قابل توجهی برخوردارند که بهره‌برداری اصولی از آنها می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و توسعه صنعتی باشد. برگزاری رویداد‌های تخصصی نیز فرصت مناسبی برای معرفی این توانمندی‌ها، انتقال تجربیات و ایجاد ارتباط میان فعالان، متخصصان و سرمایه‌گذاران این بخش فراهم می‌کند.

توکل در ادامه، توسعه صادرات غیرنفتی را یکی از ضرورت‌های اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: اقتصاد ایران باید از وابستگی به صادرات محدود فاصله بگیرد و با فعال‌سازی ظرفیت‌های مختلف، سبد صادراتی خود را متنوع کند. بخش معدن با توجه به ذخایر و توانمندی‌های موجود، می‌تواند سهم قابل توجهی در افزایش درآمد‌های ارزی و گسترش صادرات غیرنفتی داشته باشد.

وی هوشمندسازی فعالیت‌های معدنی را از الزامات تحول در این بخش برشمرد و افزود: ادامه فعالیت‌ها با روش‌های سنتی پاسخگوی نیاز‌های امروز نیست و باید به سمت مدیریت هوشمند معادن، استفاده از فناوری‌های جدید و توسعه صنایع فرآوری حرکت کنیم. جلوگیری از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر نیز مستلزم بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و حضور نیرو‌های متخصص، متعهد و برخوردار از دانش فنی است.

رئیس مجمع نمایندگان فارس همچنین با اشاره به ابعاد بین‌المللی رویداد‌های «تا ثریا» بیان کرد: حضور نمایندگانی از حدود ۲۵ تا ۲۶ کشور و همچنین ۱۵ تا ۱۶ استان در این مجموعه رویدادها، ظرفیت مناسبی برای معرفی توان تولیدی و محصولات داخلی ایجاد کرده است. می‌توان از این فرصت برای گسترش تعاملات اقتصادی، شناسایی بازار‌های هدف و تقویت حضور محصولات ایرانی در بازار‌های صادراتی استفاده کرد.

توکل با تشریح مسئولیت مجلس در حمایت از فعالان اقتصادی و بخش معدن تأکید کرد: مجمع نمایندگان استان فارس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی آمادگی دارند از ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای پشتیبانی از نخبگان، صنعتگران و فعالان این حوزه استفاده کنند.

او ادامه داد: چنانچه در جریان فعالیت‌های تخصصی و صنعتی، برخی قوانین مانع توسعه یا موجب ایجاد محدودیت باشند، امکان بررسی و پیگیری اصلاح آنها از طریق کمیسیون‌های تخصصی مجلس وجود دارد تا با رفع موانع قانونی، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران فراهم شود.

نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت مستمر خانه ملت از فعالان حوزه معدن خاطرنشان کرد: مجلس خود را در کنار متخصصان، نخبگان و صنعتگران می‌داند و در مسیر رفع مشکلات و پشتیبانی از فعالیت‌های آنان از ظرفیت‌های موجود استفاده خواهد کرد.

او در بخش دیگری از سخنان خود، استمرار برگزاری رویداد‌های تخصصی را برای ایجاد ارتباط میان بخش‌های علمی و اقتصادی ضروری دانست و گفت: هر اندازه فشار‌ها و محدودیت‌های خارجی افزایش پیدا کند، ضرورت اتکا به توان داخلی و تقویت اراده ملی برای پیشرفت نیز بیشتر احساس می‌شود.

برچسب ها: مجمع نمایندگان فارس ، ظرفیت های داخلی ، تحریم ها ، تا ثریا ، شیراز
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