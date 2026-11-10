آمار پزشکی قانونی کردستان نشان می‌دهد در نیمه نخست امسال ۲۴۶ نفر در تصادفات رانندگی جان باختند که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۹ درصد کاهش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آمار اداره‌کل پزشکی قانونی استان کردستان، شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳.۹ درصد کاهش یافته است.

در شش‌ماهه نخست امسال ۲۴۶ نفر در تصادفات رانندگی استان جان خود را از دست دادند، در حالی که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۲۵۶ نفر بود.

از مجموع فوتی‌های تصادفات، ۲۰۲ نفر در محورهای برون‌شهری، ۲۸ نفر در تصادفات درون‌شهری و ۱۶ نفر در جاده‌های روستایی جان باختند.

بررسی جزئیات آمارها نشان می‌دهد تلفات تصادفات برون‌شهری از ۱۹۷ نفر به ۲۰۲ نفر افزایش یافته، اما شمار جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری از ۲۹ نفر به ۲۸ نفر و تلفات جاده‌های روستایی از ۳۰ نفر به ۱۶ نفر کاهش پیدا کرده است.

همچنین در این مدت چهار هزار و ۵۰۳ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که سه هزار و ۲۳۸ نفر مرد و یک‌هزار و ۲۶۵ نفر زن بودند. این آمار نسبت به چهار هزار و ۶۱۷ مصدوم مدت مشابه سال گذشته، ۲.۵ درصد کاهش داشته است.

در شهریورماه امسال نیز ۵۹ نفر در حوادث رانندگی جان باختند که با آمار مدت مشابه سال گذشته برابر است. شمار مصدومان این ماه هم با کاهش ۵.۵ درصدی از ۹۱۰ نفر به ۸۶۰ نفر رسید.

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز و توجه به هشدارهای ایمنی از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از تصادفات و کاهش تلفات جاده‌ای است.

برچسب ها: تصادف‌ ، پزشکی قانونی کردستان ، کردستان
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