باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رویداد ملی تاثریا با اشاره به اقدامات مجلس برای تسهیل تأمین مالی بخش تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله موضوعاتی است که در مجلس پیگیری می‌شود و انتظار داریم این طرح در صحن علنی مطرح شود تا پیشنهاد‌ها و اصلاحات مورد نظر نمایندگان درباره آن بررسی شود.

او با بیان اینکه کلیات این طرح در مراحل قبلی به تصویب رسیده است، افزود: در تدوین آن تلاش شده روش‌ها و ابزار‌های متنوع تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد؛ ظرفیتی که می‌تواند به پشتیبانی از فعالیت‌های فناورانه، طرح‌های نوآورانه و رویداد‌هایی همچون «تا ثریا» کمک کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین از بررسی اصلاحات مربوط به طرح اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود چارچوب‌های قانونی این حوزه می‌تواند زمینه فعالیت گسترده‌تر شرکت‌های فناور و مجموعه‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.

قادری هدف اصلی اقدامات تقنینی در این بخش را فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه فناوری عنوان کرد و افزود: رویکرد کمیسیون اقتصادی این است که با استفاده از ابزار‌های مالی و سازوکار‌های اقتصادی متنوع، موانع پیش روی فعالیت‌های فناورانه کاهش پیدا کند و امکان حمایت از طرح‌های نوآورانه در نقاط مختلف کشور فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و نیرو‌های متخصص را از الزامات پیشرفت فناوری دانست و اظهار کرد: باید میان نخبگانی که در حوزه‌های تخصصی به دانش و فناوری دست یافته‌اند و مجموعه‌هایی که برای ارتقای فعالیت خود به این دستاورد‌ها نیاز دارند، ارتباط مؤثر برقرار شود. چنین پیوندی می‌تواند به استفاده کاربردی از ظرفیت‌های علمی کشور و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف منجر شود.

او با اشاره به نقش فناوری‌های پیشرفته در افزایش توانمندی کشور در عرصه‌های راهبردی بیان کرد: در نبرد رمضان و نبرد ۱۲ روزه، برخورداری از فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته در حوزه نظامی یکی از عوامل مؤثر در افزایش توان کشور بود. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در فناوری تا چه اندازه می‌تواند در تقویت قدرت ملی نقش داشته باشد.

قادری تأکید کرد: همان‌طور که از ظرفیت فناوری‌های پیشرفته در حوزه دفاعی استفاده شده است، باید زمینه توسعه و به‌روزرسانی فناوری در بخش‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی نیز فراهم شود. در این مسیر، شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان علمی کشور از مهم‌ترین سرمایه‌های توسعه به شمار می‌روند.

او با اشاره به تأثیر توسعه فناوری بر افزایش توان صادراتی کشور اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌های فناورانه می‌تواند قدرت رقابت محصولات ایرانی را در بازار‌های بین‌المللی افزایش دهد. همچنین با توسعه تولیدات دانش‌بنیان و گسترش صنایع دارای ارزش افزوده بالا، می‌توان سهم صادرات غیرنفتی را افزایش داد و حضور مؤثرتری در بازار‌های جهانی داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش رویداد‌هایی مانند «تا ثریا» گفت: این برنامه‌ها زمانی به نتایج مطلوب خواهند رسید که میان صاحبان فناوری، متخصصان، شرکت‌های متقاضی فناوری و مجموعه‌های صنعتی ارتباطی مستمر و هدفمند شکل بگیرد.

او گفت: فراهم شدن چنین بستری، علاوه بر شناسایی توانمندی‌های موجود، زمینه استفاده عملی از دستاورد‌های علمی و تبدیل آنها به فرصت‌های اقتصادی و تولیدی را فراهم خواهد کرد.