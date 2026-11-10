جعفر قادری با تأکید بر لزوم پیوند میان نخبگان و صنایع، از تلاش مجلس برای کاهش موانع پیش‌روی شرکت‌های دانش‌بنیان و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رویداد ملی تاثریا با اشاره به اقدامات مجلس برای تسهیل تأمین مالی بخش تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها از جمله موضوعاتی است که در مجلس پیگیری می‌شود و انتظار داریم این طرح در صحن علنی مطرح شود تا پیشنهاد‌ها و اصلاحات مورد نظر نمایندگان درباره آن بررسی شود.

او با بیان اینکه کلیات این طرح در مراحل قبلی به تصویب رسیده است، افزود: در تدوین آن تلاش شده روش‌ها و ابزار‌های متنوع تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد؛ ظرفیتی که می‌تواند به پشتیبانی از فعالیت‌های فناورانه، طرح‌های نوآورانه و رویداد‌هایی همچون «تا ثریا» کمک کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی همچنین از بررسی اصلاحات مربوط به طرح اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال و بهبود چارچوب‌های قانونی این حوزه می‌تواند زمینه فعالیت گسترده‌تر شرکت‌های فناور و مجموعه‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.

قادری هدف اصلی اقدامات تقنینی در این بخش را فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه فناوری عنوان کرد و افزود: رویکرد کمیسیون اقتصادی این است که با استفاده از ابزار‌های مالی و سازوکار‌های اقتصادی متنوع، موانع پیش روی فعالیت‌های فناورانه کاهش پیدا کند و امکان حمایت از طرح‌های نوآورانه در نقاط مختلف کشور فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و نیرو‌های متخصص را از الزامات پیشرفت فناوری دانست و اظهار کرد: باید میان نخبگانی که در حوزه‌های تخصصی به دانش و فناوری دست یافته‌اند و مجموعه‌هایی که برای ارتقای فعالیت خود به این دستاورد‌ها نیاز دارند، ارتباط مؤثر برقرار شود. چنین پیوندی می‌تواند به استفاده کاربردی از ظرفیت‌های علمی کشور و افزایش بهره‌وری در بخش‌های مختلف منجر شود.

او با اشاره به نقش فناوری‌های پیشرفته در افزایش توانمندی کشور در عرصه‌های راهبردی بیان کرد: در نبرد رمضان و نبرد ۱۲ روزه، برخورداری از فناوری‌ها و تجهیزات پیشرفته در حوزه نظامی یکی از عوامل مؤثر در افزایش توان کشور بود. این موضوع نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در فناوری تا چه اندازه می‌تواند در تقویت قدرت ملی نقش داشته باشد.

قادری تأکید کرد: همان‌طور که از ظرفیت فناوری‌های پیشرفته در حوزه دفاعی استفاده شده است، باید زمینه توسعه و به‌روزرسانی فناوری در بخش‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی نیز فراهم شود. در این مسیر، شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان علمی کشور از مهم‌ترین سرمایه‌های توسعه به شمار می‌روند.

او با اشاره به تأثیر توسعه فناوری بر افزایش توان صادراتی کشور اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌های فناورانه می‌تواند قدرت رقابت محصولات ایرانی را در بازار‌های بین‌المللی افزایش دهد. همچنین با توسعه تولیدات دانش‌بنیان و گسترش صنایع دارای ارزش افزوده بالا، می‌توان سهم صادرات غیرنفتی را افزایش داد و حضور مؤثرتری در بازار‌های جهانی داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با تأکید بر ضرورت گسترش رویداد‌هایی مانند «تا ثریا» گفت: این برنامه‌ها زمانی به نتایج مطلوب خواهند رسید که میان صاحبان فناوری، متخصصان، شرکت‌های متقاضی فناوری و مجموعه‌های صنعتی ارتباطی مستمر و هدفمند شکل بگیرد.

او گفت: فراهم شدن چنین بستری، علاوه بر شناسایی توانمندی‌های موجود، زمینه استفاده عملی از دستاورد‌های علمی و تبدیل آنها به فرصت‌های اقتصادی و تولیدی را فراهم خواهد کرد.

برچسب ها: طرح‌های فناورانه ، توسعه ، اقتصاد دیجیتال ، تا ثریا ، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، شیراز
خبرهای مرتبط
هوشمندسازی معادن نباید به کنترل برداشت محدود شود/توسعه زنجیره ارزش یک ضرورت است
ضرورت رفع نواقص اطلاعات برای دهک بندی‌ها
برگزاری نخستین رویداد هوشمندسازی معادن کشور در شیراز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان خطِ اوباشِ بلوار باهنر شیراز با دستگیری ۷ متهم + فیلم
آمادگی ۱۱ منطقه شیراز برای بارش‌های سیل‌آسا / پیش‌بینی اسکان اضطراری شهروندان
تعیین شیراز به عنوان پایلوت «شهر هوشمند انرژی»/هشدار جدی استاندار فارس به ادارات پرمصرف
پیشنهاد راه‌اندازی دبیرخانه کتاب سال دانشگاهی و احیای جشنواره «بهار نمایش» در فارس
برق‌رسانی به ۱۰ روستای دیگر فارس تا پایان سال/ توزیع ۹۵۰ سامانه خورشیدی میان عشایر
آخرین اخبار
پایان خطِ اوباشِ بلوار باهنر شیراز با دستگیری ۷ متهم + فیلم
پیشنهاد راه‌اندازی دبیرخانه کتاب سال دانشگاهی و احیای جشنواره «بهار نمایش» در فارس
آمادگی ۱۱ منطقه شیراز برای بارش‌های سیل‌آسا / پیش‌بینی اسکان اضطراری شهروندان
تعیین شیراز به عنوان پایلوت «شهر هوشمند انرژی»/هشدار جدی استاندار فارس به ادارات پرمصرف
برق‌رسانی به ۱۰ روستای دیگر فارس تا پایان سال/ توزیع ۹۵۰ سامانه خورشیدی میان عشایر
از تحقق پوشش ۱۰۰ درصدی درمان HIV تا ارائه ۳۵۸ ویزیت تخصصی در قالب طرح «مهر درمان»
امانت‌داری که طلاهای ۴۰ میلیاردی را به صاحبش رساند
پیش‌بینی ۱۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه‌های بهداشتی و درمانی
از تجربیات تاریخی تحول صنعتی تا تزریق ۵۳ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های دانش‌بنیان فارس
از اشک وداع تا تجدید عهد با آرمان‌های شهدا در اداره‌کل کار فارس
برداشت ۲۵۰ هزار تن سیب پاییزه در باغات فارس پایان یافت
رونق صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در فارس با ۱۱ طرح جدید
کشف ۱۲۵ میلیارد ریال واکسن گارداسیل تقلبی و قاچاق در شیراز
آغاز یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی فارس با پایلوت ۱۷۰ هکتاری اقلید
از صدور نخستین شناسه محصول زعفران تا تولید عسل
انتقاد رئیس اتاق اصناف فارس از مشکلات سامانه صدور مجوزها
سالانه نزدیک به ۴.۳ هزار تن گوشت مرغ در زرقان تولید می‌شود
حمایت از طرح‌های فناورانه و توسعه اقتصاد دیجیتال با اصلاح قوانین مالی
عبور از تحریم‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و هوشمندسازی معادن
برگزاری ۲۵۰ برنامه شاخص فاطمی در ۴۵ نقطه استان فارس
ظرفیت ۲۵ میلیارد دلاری معادن کشور؛ ضرورت عبور از خام‌فروشی با فناوری‌های نوین
کشف بیش از ۱.۲ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی غیرمجاز در مانور مهتاب برق شیراز
هوشمندسازی معادن نباید به کنترل برداشت محدود شود/توسعه زنجیره ارزش یک ضرورت است
بازدید هیئت چینی از دادگاه لارستان و بررسی ابعاد جنایت آمریکا
حضور شهدای گمنام؛ تجدید میثاق ارتش با آرمان‌های انقلاب
وصول ۳۲۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از واحد‌های آلاینده فارس
افتتاح ۱۴ کتابخانه جدید و اجرای بیش از ۲۱۰۰ رویداد فرهنگی در فارس
درآمد ۳۲۰۵ همتی دانش‌بنیان‌ها در قبال ۲۴ همت اعتبار حمایتی
استقرار ۸۵ گروه راهداری در جاده‌های فارس همزمان با سامانه بارشی
نقش‌آفرینی ۱.۲ میلیون جهادگر در توسعه زیرساخت‌های کشور