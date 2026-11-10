باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی بوذرجمهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان از جوجه‌ریزی سالانه یک میلیون و ۸۹۰ هزار قطعه در واحد‌های پرورش مرغ گوشتی شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این میزان جوجه‌ریزی با بهره‌گیری از ظرفیت ۴۸۰ هزار قطعه‌ای واحد‌های پرورش مرغ گوشتی شهرستان انجام می‌شود و سالانه زمینه تولید حدود ۴ هزار و ۲۴۵ تن گوشت مرغ را فراهم می‌کند.

او با اشاره به اهمیت صنعت پرورش طیور در تأمین امنیت غذایی و تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه افزود: شهرستان زرقان با برخورداری از ظرفیت مناسب در حوزه پرورش مرغ گوشتی، نقش مؤثری در تولید گوشت مرغ و تأمین بخشی از نیاز بازار دارد.

بوذرجمهر ادامه داد: بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت واحد‌های تولیدی، برنامه‌ریزی مناسب برای دوره‌های جوجه‌ریزی و رعایت اصول فنی و بهداشتی در فرآیند پرورش، از عوامل مهم در استمرار تولید و افزایش بهره‌وری این واحد‌ها به شمار می‌رود.

او همچنین بر ضرورت رعایت ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی، مدیریت صحیح پرورش و همکاری مستمر تولیدکنندگان با کارشناسان جهاد کشاورزی تأکید کرد و این اقدامات را در حفظ سلامت گله‌ها، کاهش تلفات و پایداری تولید مؤثر دانست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرقان در پایان، حمایت از تولیدکنندگان و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود را از اولویت‌های مهم در راستای تقویت صنعت طیور و کمک به تأمین پایدار گوشت مرغ عنوان کرد.

منبع: جهاد کشاورزی زرقان