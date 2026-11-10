باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مریم قاسمی، دبیر انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی آزمایشگاهی و ملزومات دارویی گفت: اگر تولیدکنندگان به عقب برگردند باز هم همین مسیر که راه رشد و توسعه تجهیزات پزشکی مورد نیاز داخل است را با سرعت بیشتری به پیش خواهند برد.

به گفته وی، ایجاد نوآوری در صنعت و به خصوص تجهیزات پزشکی مسئله مهمی است؛ همچنین پنل‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران مد برگزار خواهد شد.

قاسمی تاکید کرد: کارخانه‌های تولیدی آسیب دیده طی مدت دو ماه به چرخه تولید برگشته‌اند.

وی بیان کرد: در حال حاضر شرکت‌های تجهیزات پزشکی در حدود ۷۰ همت طلب دارند. اکنون پرداخت مطالبات در حدود ۳۰۰ روز به تعویق افتاده است.

وی ادامه داد: نمایشگاه ایران مد محلی برای عرضه محصولات و تولیدات داخلی کشور است. در نمایشگاه ایران مد ۳۴۰ برند خارجی حضور خواهند داشت.

در جنگ تحمیلی اخیر ۴۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی آسیب دید

در ادامه مراسم، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: نمایشگاه تجهیزات پزشکی با وجود شرایط فعلی کشور با تمام توان و به خوبی برگزار شد.

وی ادامه داد: الان باید نقاط ضعف و قوت دربرگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی دیده شود تا در دوره بعدی این نقصان برطرف شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد: موضوع تاب آوری در حوزه سلامت موضوع مهمی محسوب می‌شود و اکنون با تمام اتفاقات و جنگ‌های تحمیلی، به فکر تامین تجهیزات مورد نیاز بازار کشور هستیم.

هاشمی تاکید کرد: در جنگ تحمیلی اخیر ۴۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی آسیب دیده است که از این تعداد، ۱۲ شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی بوده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه ایران مد سبب افزایش صادرات محصولات و معرفی تولیدات خواهد شد.

در ادامه نشست، سورنا واحدی عضو انجمن تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی آزمایشگاه و ملزومات دارویی بیان کرد: امروز ایران مد بزرگترین نمایشگاه در حوزه معرفی محصولات تجهیزات پزشکی در کشور است.

به گفته وی در این نمایشگاه از ۱۶ محصول جدید رونمایی شده است؛ کارگروه‌های مختلفی در حاشیه نمایشگاه ایران مد تشکیل شده است.