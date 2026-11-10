دبیر انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی گفت: در حال حاضر شرکت‌های تجهیزات پزشکی در حدود ۷۰ همت طلب دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مریم قاسمی، دبیر انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی آزمایشگاهی و ملزومات دارویی گفت:  اگر تولیدکنندگان به عقب برگردند باز هم همین مسیر که راه رشد و توسعه تجهیزات پزشکی مورد نیاز داخل است را با سرعت بیشتری به پیش خواهند برد.

به گفته وی، ایجاد نوآوری در صنعت و به خصوص تجهیزات پزشکی مسئله مهمی است؛ همچنین پنل‌های تخصصی، دوره‌های آموزشی و کارگاه‌ها در حاشیه برگزاری نمایشگاه ایران مد برگزار خواهد شد.

قاسمی تاکید کرد: کارخانه‌های تولیدی آسیب دیده طی مدت دو ماه به چرخه تولید برگشته‌اند. 

وی بیان کرد: در حال حاضر شرکت‌های تجهیزات پزشکی در حدود ۷۰ همت طلب دارند. اکنون پرداخت مطالبات در حدود ۳۰۰ روز به تعویق افتاده است.

وی ادامه داد: نمایشگاه ایران مد محلی برای عرضه محصولات و تولیدات داخلی کشور است. در نمایشگاه ایران مد ۳۴۰ برند خارجی حضور خواهند داشت.

در جنگ تحمیلی اخیر ۴۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی آسیب دید

در ادامه مراسم، محمد هاشمی سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: نمایشگاه تجهیزات پزشکی با وجود شرایط فعلی کشور با تمام توان و به خوبی برگزار شد.

وی ادامه داد: الان باید نقاط ضعف و قوت دربرگزاری نمایشگاه تجهیزات پزشکی دیده شود تا در دوره بعدی این نقصان برطرف شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو بیان کرد: موضوع تاب آوری در حوزه سلامت موضوع مهمی محسوب می‌شود و اکنون با تمام اتفاقات و جنگ‌های تحمیلی، به فکر تامین تجهیزات مورد نیاز بازار کشور هستیم.

هاشمی تاکید کرد: در جنگ تحمیلی اخیر ۴۴ شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی آسیب دیده است که از این تعداد، ۱۲ شرکت تولیدی تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی بوده است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه ایران مد سبب افزایش صادرات محصولات و معرفی تولیدات خواهد شد.

در ادامه نشست، سورنا واحدی عضو انجمن تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی آزمایشگاه و ملزومات دارویی بیان کرد: امروز ایران مد بزرگترین نمایشگاه در حوزه معرفی محصولات تجهیزات پزشکی در کشور است.

به گفته وی در این نمایشگاه  از ۱۶ محصول جدید رونمایی شده است؛ کارگروه‌های مختلفی در حاشیه نمایشگاه ایران مد تشکیل شده است.

برچسب ها: تجهیزات پزشکی ، تولید تجهیزات پزشکی
خبرهای مرتبط
ثبت سفارش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی در سال جاری
رونمایی از ۱۷ محصول در نمایشگاه تجهیزات پزشکی/ ضرورت تامین ارز تجهیزات پزشکی و دارو
عدم کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان طی جنگ تحمیلی اخیر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رونمایی بنیاد ملی علم ایران از سه گرنت پژوهشی مرزشکن؛ حمایت ۳۰ میلیارد تومانی از هر طرح
پذیرش در مدارس شاهد با امتیاز‌های فرهنگی انجام می‌شود
آزمایشگاه‌های پژوهشی باید بر پایه نوآوری و شاگردپروری ارزیابی شوند
ضرورت فرهنگ سازی مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت
فعالیت ۴ هزار مدرسه شبانه‌روزی در سراسر کشور
۴۶ طرح دانش‌آموزی در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی برگزیده شدند
مدرسه ۱۵ کلاسه در رباط کریم افتتاح شد
مصرف شیرینی و محصولات قنادی ممکن است باعث خواب‌آلودگی شود
معرفی رقیبی جدید در بازار تبلت‌های هوشمند توسط اوپو
ابداع یک فیلتر ویژه برای پاکسازی خون از سلول‌های سرطانی
آخرین اخبار
طلب حدود ۷۰ همتی شرکت‌های تجهیزات پزشکی از حوزه سلامت
تصمیم استرالیا برای تاسیس یک نهاد نظارتی هوش مصنوعی
بلو اوریجین از مرحله سوم موشک جدید خود رونمایی کرد
ابداع یک فیلتر ویژه برای پاکسازی خون از سلول‌های سرطانی
فعالیت ۴ هزار مدرسه شبانه‌روزی در سراسر کشور
معرفی رقیبی جدید در بازار تبلت‌های هوشمند توسط اوپو
آیین‌نامه اصلاح ساختار و تشکیلات اداری وزارت آموزش‌وپرورش ابلاغ شد
احتمال تعویق مأموریت سرنشین‌دار ناسا به ماه به دلیل تأخیر در آمادگی لباس‌های فضایی
مصرف شیرینی و محصولات قنادی ممکن است باعث خواب‌آلودگی شود
مدرسه ۱۵ کلاسه در رباط کریم افتتاح شد
انتخاب درمانگر از فضای مجازی امری اشتباه و هزینه بر است
۴۶ طرح دانش‌آموزی در بیست‌وهشتمین جشنواره جوان خوارزمی برگزیده شدند
پذیرش در مدارس شاهد با امتیاز‌های فرهنگی انجام می‌شود
آزمایشگاه‌های پژوهشی باید بر پایه نوآوری و شاگردپروری ارزیابی شوند
ضرورت فرهنگ سازی مسئولیت اجتماعی در حوزه سلامت
رونمایی بنیاد ملی علم ایران از سه گرنت پژوهشی مرزشکن؛ حمایت ۳۰ میلیارد تومانی از هر طرح
اخذ مجوز تولید ۴۰۳ محصول دانش بنیان علوم پزشکی تهران طی دو سال گذشته+ فیلم
۲۷ فوتی و ۷۰۹ مصدوم در حوادث جوی و ترافیکی چهار روز اخیر/ مسمومیت ۷۲ نفر با گاز
حمایت مالی از پژوهشگران بدون کسر بالاسری دانشگاه‌ها انجام می‌شود
شناسایی ۶۷ شراره خورشیدی طی سه روز
حدادعادل: فانی تا روزهای پایانی عمر دغدغه آموزش‌وپرورش را داشت
۵ نشانه که می‌گوید باید مصرف پروتئین خود را کاهش دهید
افزایش ۲۰ درصدی کمک‌هزینه پژوهشگران با مشارکت همکاران همسو
برناه ناسا برای ارسال یک کاوشگر با نیروی هسته‌ای به ماه
رونمایی کره جنوبی از ابررایانه‌ای مجهز به ۸۴۹۶ تراشه
وزیر علوم: مرجعیت علمی و ارتباط با صنعت، محور اصلی برنامه‌های وزارتخانه است
نتایج نهایی کنکور روزهای آینده اعلام می‌شود/ آغاز سال تحصیلی دانشجویان نوورود از اول آذر
اسامی چند فرآورده غذایی غیرمجاز اعلام شد