راه ۱۵۹ روستای بخش سپیددشت و ززوماهرو بازگشایی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی بارش‌های اخیر و بروز خسارات و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی، صفری‌راد سرپرست مدیریت بحران استان به همراه گودرزی نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، اداوی فرماندار شهرستان الیگودرز و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، عملیاتی و امدادی استان، از روند بازگشایی محورهای ارتباطی مسدودشده در سطح بخش ززوماهرو بازدید کردند.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان در این بازدید با اشاره به اینکه کلیه راه‌های آسفالته این بخش‌ها بازگشایی شده‌است،افزود: از تعداد ۱۵۹ راه روستایی نیز که در بخش سپیددشت مسدود شده بود تعداد ۱۱۹روستا بازگشایی شده و عملیات بازگشایی سایر مسیرها با تلاش ویژه راهداری در حال انجام است.

صفری راد گفت: در بخش ززو ماهرو و ذلقی نیز از مجموع ۷۰ راه روستایی که مسدود شده‌بود تعداد ۴۰ روستا بازگشایی شده و عملیات بازگشایی راه ۳۰ روستا باتوجه به صعب العبور بودن، توپوگرافی منطقه و ریزش‌هایی که در منطقه رخ داده به سرعت در حال انجام می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: براساس تاکیدات استاندار محترم بسیج کامل امکانات جهت رفع مشکلات این مناطق و همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری خرم‌آباد، فرمانداری الیگودرز و ...تا رفع کامل مشکلات، ادامه دارد.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان یادآور شد: هم‌اکنون جریان پایدار گاز در این بخش‌ها برقرار می‌باشد و محور ارتباطی مخابرات در دو بخش سپیددشت و ززو ماهرو متصل است

سرپرست مدیریت بحران استان در این بازدید بر ضرورت هماهنگی و تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی و امدادی، به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌ها و امکانات موجود و استمرار عملیات تا بازگشایی کامل مسیرهای ارتباطی و بازگشت شرایط به وضعیت عادی تأکید کرد.

گفتنی است در این بازدید، آخرین وضعیت عملیات راهداری و بازگشایی مسیرهای روستایی از جمله محورهای منتهی به روستاهای مرگسر، چال امامزاده داوود، سران و سایر مناطق متاثر از بارندگی مورد بررسی قرار گرفت و بر تسریع در عملیات بازگشایی راه‌ها، رفع اختلال در شبکه‌های آبرسانی و برق‌رسانی و برقراری هرچه سریع‌تر خدمات زیربنایی تأکید شد.

همچنین با بررسی میدانی وضعیت مناطق آسیب‌دیده و نیازهای فوری ساکنان، پیگیری ویژه به‌منظور تسریع در روند امدادرسانی، تأمین نیازهای ضروری خانوارهای آسیب‌دیده و بسیج امکانات و تجهیزات دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار دارد.

منبعاداره‌کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری لرستان