رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به روند سریع تغییرات جمعیتی در ایران، رسیدن به وضعیت شدیدا سالخورده را هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سومین کنگره بین‌المللی سالمندی با حضور نمایندگان سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد، امروز در دانشگاه تبریز با تمرکز بر چالش‌های جمعیتی و راهکار‌های ارتقای کیفیت زندگی سالمندان افتتاح شد.

در این مراسم، دکتر جبور نماینده سازمان جهانی بهداشت، دکتر اوهاشی نماینده سازمان ملل متحد و سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در کنار متخصصان حوزه سلامت حضور داشتند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور و دبیر شورای سالمندی کشور، در این نشست با ارائه تحلیل‌های آماری، روند فعلی جمعیت ایران را «مخاطره‌آمیز» توصیف کرد. وی با اشاره به اینکه جمعیت سالمند ایران اکنون ۱۰.۵ درصد است، تأکید کرد که سرعت رشد این شاخص بسیار بالا بوده و طبق پیش‌بینی‌ها، تا سال ۱۴۳۰ این رقم به ۳۰ درصد خواهد رسید.

حسینی با اشاره به کاهش ۳۵ درصدی نرخ موالید در ۱۴ سال گذشته و رشد ۵۴ درصدی جمعیت سالمند، گفت: این تغییرات سریع باعث می‌شود که در سال‌های ۱۴۲۰ تا ۱۴۲۲، سهم جوانان و سالمندان در جامعه با هم مماس شده و پس از آن، کشور با پدیده "بسته شدن پنجره جمعیتی" و رسیدن به وضعیت "شدیداً سالخورده" مواجه شود.

وی در ادامه افزود: اگر این روند مدیریت نشود، سرعت رشد جمعیت سالمند از توان زیرساخت‌ها و امکانات اقتصادی و معیشتی پیشی خواهد گرفت که پیامد‌های جدی نظیر فشار بر صندوق‌های بازنشستگی، کمبود نیروی انسانی و چالش‌های سلامت را به دنبال خواهد داشت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان بر ضرورت تغییر رویکرد از «مدیریت جزیره‌ای» به سمت مشارکت گسترده سالمندان و حرکت به سوی «اقتصاد نقره‌ای» و «رفاه توانمند ساز» تأکید کرد.

در این نشست، مهدی فرهودی، رئیس کنگره، با اشاره به نقش دانشگاه تبریز در برگزاری این رویداد، بر اهمیت تبادل دانش میان متخصصان ایران و ۹ سخنران بین‌المللی از ۷ کشور جهان تأکید کرد. همچنین دکتر سعید اصلان‌آبادی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز بر ضرورت تبدیل دانش علمی به راهکار‌های عملی برای مدیریت تحولات جمعیتی تأکید کرد.