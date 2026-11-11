یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به افت قیمت خودرو در این هفته، درمورد دلایل آن توضیحاتی داد و ابراز امیدواری کرد که تعرفه‌های خودرو اصلاح شوند.  

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد گفت: در این هفته، قیمت‌ها در بازار خودرو تا حدی کاهشی بودند و دلایلش، سیاست‌های اعلامی از طرف بانک مرکزی و روند تقریباً نزولی قیمت دلار بود که بر بازار خودرو تأثیر گذاشتند و از طرف دیگر، به حدی قیمت‌ها به صورت غیرمنطقی افزایش پیدا کردند که جلوی خرید و فروش به ویژه خرید خودرو را گرفته بودند و این موضوع، تا حدی روی خودرو‌های وارداتی قابل ملموس است و اصلاح قیمتی خیلی کمی داشته‌اند که امیدوار هستیم این روند کاهشی از این به بعد بیشتر ادامه داشته باشد و به یک قیمت معقول‌تری برسد تا خرید خودرو، تا حدی برای هموطنان راحت‌تر شود.

صدرایی افزود: مجلس برای تعرفه‌های خودرو اعتراضی داشت که اصلاح شود و امیدوار هستیم این تعرفه‌ها اصلاح شوند و قیمت خودرو با اصلاح این تعرفه‌ها از روند افزایشی فاصله بگیرد و به جایگاه خود برگردد و شرایط خرید و فروش برای مردم آسان‌تر شود.

برچسب ها: بازار خودرو ، قیمت خودرو ، خودروهای داخلی و خارجی
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