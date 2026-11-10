باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی شهبازی، معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز در برنامه رادیویی «رهیافت» با تشریح وضعیت بحرانی فرسایش خاک در استان اظهار کرد: بر اساس مطالعات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، میانگین فرسایش خاک در کشور حدود ۱۶.۵ تن در هکتار برآورد شده که این شاخص در استان البرز معادل ۱۳ تن در هکتار است.

وی با اشاره به تفاوت مکانیزم‌های فرسایش در حوضه‌های آبخیز کلیدی استان افزود: فرسایش در حوضه سد کرج غالباً به‌صورت جریان‌های واریزه‌ای و گلی ناشی از سیلاب‌ها و بارندگی‌ها ظاهر می‌شود که سنگ‌دانه‌ها و ذرات را مستقیماً به سمت مخزن سد هدایت می‌کند؛ در حالی که این پدیده در حوضه سد طالقان بیشتر در قالب فرسایش سطحی و توده‌ای به دلیل وجود سازندهای زمین‌شناسی مارنی و انحلال رسوبات رخ می‌دهد.

شهبازی با هشدار نسبت به پیامدهای سهمگین رسوب‌گذاری در مخازن سدها خاطرنشان کرد: محاسبات تخصصی نشان می‌دهد که فرسایش خاک سالانه حدود ۰.۷۶ تا ۰.۸۰ درصد از حجم مفید مخازن سدها را می‌کاهد که این امر زنگ خطری جدی برای پایداری منابع آب و انرژی است.

وی کاهش شدید ظرفیت سدها، رسوب‌گذاری در شبکه‌های انتقال آب، افت محصولات کشاورزی، تباهی مواد مغذی خاک، از بین رفتن پوشش گیاهی و تشدید سیلاب‌ها و رواناب‌ها را از دیگر تبعات مرگبار فرسایش خاک برشمرد و تأکید کرد: صیانت از منابع پایه یعنی آب و خاک، پیوندی ناگسستنی با امنیت غذایی و زیستی کشور دارد.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز در ادامه نقش جامعه کشاورزان و بهره‌برداران را در این زمینه حیاتی خواند و گفت: این اداره کل با همکاری جهاد کشاورزی از طریق واحدهای ترویجی، آموزش‌های لازم را به کشاورزان ارائه می‌دهد؛ از جمله توصیه‌های فنی مهم، اصلاح شیوه شخم‌زنی است که باید به جای هم‌راستا بودن با شیب زمین، به‌صورت عمود بر شیب انجام شود تا از شست‌وشوی خاک و شتاب جریان آب پیشگیری شود.

شهبازی در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان مرتعداران، کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: پیشگیری از فرسایش خاک و حفظ این ثروت ارزشمند، نیازمند بازنگری جدی در الگوهای بهره‌برداری و عزم همگانی برای صیانت از منابع طبیعی استان است.