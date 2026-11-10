یک استاد دانشگاه با هشدار درباره تبعات جبران‌ناپذیر فرسایش خاک در استان البرز گفت: فرسایش خاک علاوه بر نابودی بستر تولیدات کشاورزی و تهدید امنیت غذایی، با تولید گردوغبار و آلودگی هوا سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته و نیازمند اقدام فوری و عمل به قانون حفاظت از خاک است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - منوچهر گرجی، استاد دانشگاه تهران در برنامه رادیویی «رهیافت» با تشریح چالش‌های بحرانی فرسایش خاک در استان البرز اظهار کرد: فرسایش پدیده‌ای مخرب است که طی آن ذرات حیاتی خاک از بستر اصلی خود جدا شده و به‌وسیله عوامل محرکی چون آب و باد جابه‌جا و رسوب‌گذاری می‌شوند.

وی با تأکید بر اینکه با هر بار فرسایش خاک، بزرگ‌ترین سرمایه طبیعی و مولد کشور از دست می‌رود، افزود: خاکی که باید بستر رویش محصولات کشاورزی و تامین‌کننده امنیت غذایی باشد، متأسفانه به‌صورت ذرات گردوغبار وارد اتمسفر می‌شود یا در اثر بارندگی‌ها از سطح زمین شسته شده و به هدر می‌رود.

این استاد دانشگاه انتقال آلودگی‌های انباشته‌شده در خاک را از دیگر پیامدهای خطرناک این پدیده برشمرد و تصریح کرد: جابه‌جایی این ذرات آلوده، زمینه بروز و تشدید انواع بیماری‌های تنفسی، قلبی، چشمی و پوستی را برای شهروندان فراهم می‌کند.

گرجی با اشاره به اینکه بحران خاک تنها به فرسایش خلاصه نمی‌شود، خاطرنشان کرد: موضوعاتی نظیر تخریب، آلودگی و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی نیز از دیگر تهدیدات جدی این حوزه است که باید با حساسیت بالا رصد و مدیریت شود.

وی با اشاره به وجود «قانون حفاظت از خاک» در کشور یادآور شد: این قانون تکالیف و وظایف مشخصی را برای تمامی دستگاه‌های دولتی، کشاورزان، صنعتگران و عموم مردم تعیین کرده و انتظار می‌رود تمامی بهره‌برداران به مسئولیت قانونی و ملی خود در قبال حفظ خاک پایبند باشند.

این کارشناس ارشد حوزه خاک خطاب به شرکت‌های عمرانی و راه‌سازی تأکید کرد: دستگاه‌های مجری پروژه‌های عمرانی موظفند هنگام برش دامنه‌ها و دستکاری طبیعت، ردیف اعتبار مشخصی را برای تثبیت شیب‌ها، احیای زمین و ایجاد پوشش گیاهی اختصاص دهند تا محل اجرای پروژه به کانون جدید تولید گردوغبار تبدیل نشود.

گرجی در پایان با هشدار شدید نسبت به ساخت‌وسازهای بی‌رویه، ویلاسازی و تغییر کاربری زمین‌های مرغوب کشاورزی به ساختمان و جاده گفت: خاکی که طی بیش از ۱۲ هزار سال بستر حیات و تامین‌کننده غذای انسان بوده، با هیچ سرمایه دیگری قابل‌جبران نیست و حفاظت از آن نیازمند عزم جدی و هماهنگی تمامی دستگاه‌های متولی است.

برچسب ها: خاک حاصلخیز ، فرسایش خاک
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