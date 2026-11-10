شهروندخبرنگار ما فیلمی از برف روبی در شهرستان کوهرنگ استان چهار محال و بختیاری را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این روز‌های زیبای پاییزی برخی از نقاط کشور با بارش برف همراه شد. شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری نیز از این بارش رحمت الهی بی نصیب نماند و بارش برف چهره زمستانی به این منطقه بخشید. به همین منظور اداره راه وسازی این شهرستان جهت سهولت تردد رانندگان اقدام به برف روبی و بازگشایی مسیر کرد.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هاشمی - چهارمحال و بختیاری

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.