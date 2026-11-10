دبیر جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه گفت: در دو بخش اصلی فیلم و برنامه تلویزیونی در جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه ۵۰۶ اثر دریافت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - نشست خبری جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه به عنوان هفتمین جشنواره ملی دانشجویی دانشگاه صداوسیما با حضور امیرحسین زنده‌دل دبیر جشنواره و محمدحسن فردوسی‌زاده دبیر شورای سیاست‌گذاری جشنواره در دانشگاه صداوسیما برگزار شد.

دانشگاه صداوسیما به عنوان اولین برگزارکننده جشنواره ملی فیلم دانشجویی در ایران، به منظور نمایش، عرضه و معرفی فیلم‌های تولید شده توسط دانشجویان دانشگاه‌های کشور، «جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه» را از بیست‌وسوم تا بیست‌وهفتم آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌کند.

این رویداد شامل بخش‌های فیلم کوتاه مستند، داستانی، پویانمایی، برنامه تلویزیونی و فیلم‌نامه ساخته‌نشده است و دانشجویان در هر مقطع و رشته می‌توانند حداکثر دو اثر در بخش‌های مختلف ارسال کنند.

دبیر شورای سیاست‌گذاری جشنواره با بیان اینکه دانشگاه صداوسیما به عنوان قدیمی‌ترین برگزارکننده میزبانی جشنواره فیلم دانشجویی را به عهده گرفت، گفت: این دانشگاه اولین‌بار در دهه ۷۰ به عنوان قدیمی‌ترین موسسات آموزش عالی در حوزه رسانه و فیلم‌سازی، اولین دوره جشنواره فیلم دانشجویی را برگزار کرد. این جشنواره تا سال ۱۳۹۳ برگزار شد، اما بعد از آن وقفه‌ای در برگزاری جشنواره پیش آمد.

فردوسی‌زاده با بیان اینکه مجدد از سال گذشته جشنواره فیلم آینه آغاز به‌کار کرد و امسال رسماً هفتمین دوره دانشجویی آن برگزار شد، افزود: ما در تمام موضوعات پذیرای آثار دانشجویان بودیم. اما با توجه به میزبانی صداوسیما و شرایط حساس کشور اولویت‌بندی موضوعی کردیم.

وی ادامه داد: اولویت‌های موضوعی شامل انسان زیستن در دنیای معاصر، ایستادگی در مقابل جنایت و نسل‌کشی، تحولات فناوری و هوش مصنوعی، چالش‌های جست‌وجوی حقیقت و انسان زیستن در دنیای معاصر، توجه به وضعیت غیرانسانی در غزه و لبنان، فرهنگ، هویت و تمدن ایرانی - اسلامی، روایت تجربه‌های دفاع مقدس و ایثارگری، جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، زندگی و خانواده شهدا و جانبازان، آثار و پیامد‌های ناشی از جنگ، افق روشن، پیشرفت، تاب‌آوری و امیدآفرینی و... است.

دبیر شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم آینه با بیان اینکه آنچه برای ما اهمیت دارد این است که دانشجویان بتوانند با تفکر عمیق به اقتضائات جامعه بپردازند، گفت: مهم این است که چطور می‌توان دغدغه‌های جامعه را در هنر متجلی کرد.

فردوسی‌زاده خاطرنشان کرد: در مدت بیست‌وسوم تا بیست‌وهفتم آبان ماه آثار دانشجویی اکران خواهد شد. همچنین، آثار منتخب از طریق شبکه رویان در تلوبیون پخش خواهد شد. در حال رایزنی هستیم تا امکان پخش آثار از طریق شبکه‌ها نیز فراهم شود.

در ادامه دبیر جشنواره به تعداد آثار رسیده اشاره کرد و گفت: در دو بخش اصلی فیلم و برنامه تلویزیونی ۵۰۶ اثر دریافت شده است. در بخش جنبی جشنواره یعنی بخش عکس ۴۲۴ عکس از ۱۲۲ نفر دریافت کرده‌ایم. روال ارسال آثار به این شکل بود که هرکس می‌توانست تا ۸ عکس ارسال کند. در بخش فیلم نیز هرکس می‌تواند حداکثر دو اثر ارسال کند. تقریباُ آثار ارسالی از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.