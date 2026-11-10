باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سیدمرتضی اعتصامی، عضو شورای اسلامی و کمیسیون محیط زیست و شهرسازی کرج در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» سیمای البرز با تشریح ریشه‌های آب‌گرفتگی معابر کلان‌شهر کرج اظهار کرد: واقع شدن شهر در دامنه رشته‌کوه البرز و تغییرات اقلیمی و کالبدی در مسیرهای طبیعی هدایت سیلاب، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که با توسعه شهری و ساخت‌وسازهای گذشته ایجاد شده و در زمان بارش‌های شدید، جریان طبیعی آب را با مانع روبه‌رو می‌کند.

وی با اشاره به سیر تاریخی طرح‌های جامع هدایت آب‌های سطحی در مدیریت شهری افزود: طرح جامع جمع‌آوری آب‌های سطحی از اواخر شورای چهارم وارد برنامه‌های اجرایی شهرداری شد، در شورای پنجم به تصویب رسید و با اختصاص ردیف بودجه مستقل شکل جدی‌تری به خود گرفت.

اعتصامی با بیان اینکه در سال‌های نخست اجرای این طرح تنها حدود ۱۳ کیلومتر لوله‌گذاری با قطرهای گوناگون انجام شده بود، تصریح کرد: با نگاه ویژه شورای ششم و مدیریت شهری فعلی، اعتبار ویژه‌ای به این حوزه تخصیص یافت و حجم توسعه شبکه کلکتورهای شهری با افزوده شدن حدود ۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری جدید، جهش قابل‌توجهی را تجربه کرد.

این عضو شورای شهر کرج مجموع هزینه‌کرد شهرداری برای توسعه، تکمیل و تجهیز شبکه هدایت آب‌های سطحی در دوره کنونی را بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با شناسایی و اولویت‌بندی نقاط بحرانی و حادثه‌خیز کرج، بخش عمده‌ای از این گره‌های ترافیکی و آب‌گرفتگی به شبکه اصلی متصل شده که نقش بسزایی در کاهش خسارات ناشی از بارندگی‌ها داشته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمامی اقدامات زیرساختی انجام‌شده، در برخی نقاط شهر همچنان به دلیل تداخل با پروژه‌های عمرانی یا وجود معارضات ملکی و تأسیساتی با آب‌گرفتگی‌های مقطعی روبه‌رو هستیم که نیروهای خدوم خدمات شهری به‌محض وقوع بارش‌ها برای رفع انسداد و تخلیه آب وارد میدان می‌شوند؛ با این حال، استمرار این پروژه‌های عمرانی تا رسیدن به وضعیت کاملاً ایمن و پایدار با قدرت ادامه خواهد داشت.