نظرسنجی جدید در انگلیس نشان می‌دهد نگاه منفی به رژیم اسرائیل افزایش یافته و ۷۴ درصد انگلیسی‌ها نیز آمریکا را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نتایج نظرسنجی جدید مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی انگلیس (NatCen) نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از مردم این کشور، رژیم تروریستی اسرائیل را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند؛ در حالی که این رقم در ۲۰ سال گذشته ۴۸ درصد بوده است. این آمار از تغییر قابل توجه دیدگاه افکار عمومی انگلیس نسبت به رژیم تروریستی اسرائیل حکایت دارد.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد، میزان افرادی که رژیم تروریستی اسرائیل را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند، طی یک سال حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین این رژیم تروریستی در همین مدت از کره شمالی پیشی گرفته و در این رده‌بندی جایگاه بالاتری پیدا کرده است.

افزایش چشمگیر نگاه منفی به رژیم اسرائیل

این مرکز اعلام کرد که به نظر می‌رسد تصویر رژیم تروریستی اسرائیل در پی مشارکت این رژیم در درگیری‌های اخیر غرب آسیا آسیب دیده است.

بر اساس این گزارش، دو دهه پیش کمتر از نیمی از مردم انگلیس رژیم تروریستی اسرائیل را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانستند؛ اما این میزان تا پاییز ۲۰۲۴ و پس از جنگ غزه به حدود سه‌چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی رسید.

این رقم پس از آن به حدود دوسوم کاهش یافت، اما در تازه‌ترین نظرسنجی و پس از کارزار حملات علیه ایران، بار دیگر افزایش یافت و به ۷۸ درصد رسید.

این مرکز معتقد است که نتایج نظرسنجی لزوما تنها بازتاب ارزیابی مردم انگلیس از اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل نیست، بلکه نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش تحولات مرتبط با این رژیم به یک رویارویی منطقه‌ای گسترده‌تر و افزایش بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را نیز نشان می‌دهد.

آمریکا نیز در میان مهم‌ترین تهدید‌ها

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از مردم انگلیس، آمریکا را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ تنها ۳۵ درصد بود. به این ترتیب، میزان نگاه منفی به آمریکا در فاصله دو سال بیش از دو برابر شده است.

این مرکز اشاره کرد که آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل از منظر افکار عمومی انگلیس وضعیت پیچیده‌تری دارند؛ زیرا هر دو از متحدان سنتی این کشور به شمار می‌روند، اما در عین حال سیاست‌های خارجی آنها از سوی بخشی از جامعه انگلیس دارای خطرات فزاینده ارزیابی می‌شود.

شکاف سیاسی و نسلی

نتایج نظرسنجی همچنین از تفاوت دیدگاه‌ها بر اساس گرایش سیاسی افراد حکایت دارد. حامیان احزاب محافظه‌کار و اصلاحات انگلیس در مقایسه با طرفداران حزب کارگر، لیبرال‌دموکرات‌ها و حزب سبز، تمایل کمتری به ارزیابی رژیم تروریستی اسرائیل به‌عنوان تهدیدی جدی برای صلح جهانی دارند.

همچنین افراد جوان‌تر در انگلیس بیش از نسل‌های مسن‌تر، آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند؛ موضوعی که از تغییر نگرش نسلی نسبت به متحدان سنتی انگلیس حکایت دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: صلح جهانی ، مردم انگلیس ، نسل کشی
خبرهای مرتبط
بروکسل خواستار دسترسی سریع، امن و بدون مانع کمک‌های امدادی به غزه شد
شهادت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی
ران پل: جنگ با ایران و گرانی سوخت، جمهوری‌خواهان را در انتخابات مجازات کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ فعلاً از حمله مجدد به ایران عقب‌نشینی کرد
افت قیمت طلا در سایه احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا
فایننشال تایمز: نتانیاهو هر روز از ترامپ می‌خواهد جنگ علیه ایران را از سر بگیرد
کره شمالی اژدر‌های پیشرفته‌ای را آزمایش کرد
حکیم جفریز: اولویت دموکرات‌ها توقف جنگ با ایران است
آمریکا هواپیما‌های نظامی خود را از انگلیس به آلمان منتقل کرد
آغاز مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی از ظهر امروز
ران پل: جنگ با ایران و گرانی سوخت، جمهوری‌خواهان را در انتخابات مجازات کرد
حماس: هیئت صلح با نادیده گرفتن نقش اسرائیل، بحران انسانی غزه را تحریف می‌کند
صدای انفجار در ریاض شنیده شد
آخرین اخبار
کانادا تحریم ۱۱ نهاد ایرانی را دوباره فعال کرد
۷۸ درصد انگلیسی‌ها اسرائیل را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند
آغاز مذاکرات سه جانبه میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا در ابوظبی
رایزنی فشرده قطر با اروپا و عربستان درباره جنگ ایران پس از دیدار با ترامپ
الشرق فاش کرد: پنج سفر هیئت قطری به تهران در یک هفته
فرانسه از بررسی گزینه‌های مختلف در واکنش به یک حمله سایبری خبر داد
شهادت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی
کره شمالی، گوترش را فردی «جانبدار و غیرمسئول» خواند
روسیه چهار پست برق و چند کشتی باری اوکراین را هدف قرار داد
ران پل: جنگ با ایران و گرانی سوخت، جمهوری‌خواهان را در انتخابات مجازات کرد
حکیم جفریز: اولویت دموکرات‌ها توقف جنگ با ایران است
عراق گذرگاه مرزی چذابه با ایران را بازگشایی و سومار را مسدود می‌کند
رئیس اطلاعات نظامی روسیه در هواپیمایی که در تل‌آویو فرود آمد، حضور داشت
افت قیمت طلا در سایه احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا
آغاز مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی از ظهر امروز
حماس: هیئت صلح با نادیده گرفتن نقش اسرائیل، بحران انسانی غزه را تحریف می‌کند
صدای انفجار در ریاض شنیده شد
آمریکا هواپیما‌های نظامی خود را از انگلیس به آلمان منتقل کرد
فایننشال تایمز: نتانیاهو هر روز از ترامپ می‌خواهد جنگ علیه ایران را از سر بگیرد
ترامپ فعلاً از حمله مجدد به ایران عقب‌نشینی کرد
کره شمالی اژدر‌های پیشرفته‌ای را آزمایش کرد
اتحادیه اروپا در برابر فشار‌های آمریکا از دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کرد
شورای صلح: اسرائیل ورود کمک‌ها به غزه را تسهیل کند
دیدار ترامپ و نخست‌وزیر قطر با محوریت مذاکرات ایران
مشاور پیشین کاخ سفید: ترامپ آمریکا را وارد جنگی بی‌پایان با ایران کرد
هگست احتمال استیضاح خود در کنگره را کم‌اهمیت جلوه داد
بازداشت دو نفر در دو حادثه جداگانه نزدیک کاخ سفید
حمله به خط لوله نفتی شرق-غرب عربستان در منطقه مدینه
دیپلماسی قطر در سایه اختلاف تهران و واشنگتن؛ آمریکا در برابر شروط ایران برای پایان جنگ
اتهام‌زنی فرانسوی‌ها به ایران درباره حملات سایبری به فروشگاه‌ها