باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نتایج نظرسنجی جدید مرکز ملی پژوهش‌های اجتماعی انگلیس (NatCen) نشان می‌دهد که ۷۸ درصد از مردم این کشور، رژیم تروریستی اسرائیل را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند؛ در حالی که این رقم در ۲۰ سال گذشته ۴۸ درصد بوده است. این آمار از تغییر قابل توجه دیدگاه افکار عمومی انگلیس نسبت به رژیم تروریستی اسرائیل حکایت دارد.

بر اساس نتایج این نظرسنجی که هفته گذشته منتشر شد، میزان افرادی که رژیم تروریستی اسرائیل را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند، طی یک سال حدود ۱۰ واحد درصد افزایش یافته است. همچنین این رژیم تروریستی در همین مدت از کره شمالی پیشی گرفته و در این رده‌بندی جایگاه بالاتری پیدا کرده است.

افزایش چشمگیر نگاه منفی به رژیم اسرائیل

این مرکز اعلام کرد که به نظر می‌رسد تصویر رژیم تروریستی اسرائیل در پی مشارکت این رژیم در درگیری‌های اخیر غرب آسیا آسیب دیده است.

بر اساس این گزارش، دو دهه پیش کمتر از نیمی از مردم انگلیس رژیم تروریستی اسرائیل را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانستند؛ اما این میزان تا پاییز ۲۰۲۴ و پس از جنگ غزه به حدود سه‌چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی رسید.

این رقم پس از آن به حدود دوسوم کاهش یافت، اما در تازه‌ترین نظرسنجی و پس از کارزار حملات علیه ایران، بار دیگر افزایش یافت و به ۷۸ درصد رسید.

این مرکز معتقد است که نتایج نظرسنجی لزوما تنها بازتاب ارزیابی مردم انگلیس از اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل نیست، بلکه نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش تحولات مرتبط با این رژیم به یک رویارویی منطقه‌ای گسترده‌تر و افزایش بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را نیز نشان می‌دهد.

آمریکا نیز در میان مهم‌ترین تهدید‌ها

نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از مردم انگلیس، آمریکا را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ تنها ۳۵ درصد بود. به این ترتیب، میزان نگاه منفی به آمریکا در فاصله دو سال بیش از دو برابر شده است.

این مرکز اشاره کرد که آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل از منظر افکار عمومی انگلیس وضعیت پیچیده‌تری دارند؛ زیرا هر دو از متحدان سنتی این کشور به شمار می‌روند، اما در عین حال سیاست‌های خارجی آنها از سوی بخشی از جامعه انگلیس دارای خطرات فزاینده ارزیابی می‌شود.

شکاف سیاسی و نسلی

نتایج نظرسنجی همچنین از تفاوت دیدگاه‌ها بر اساس گرایش سیاسی افراد حکایت دارد. حامیان احزاب محافظه‌کار و اصلاحات انگلیس در مقایسه با طرفداران حزب کارگر، لیبرال‌دموکرات‌ها و حزب سبز، تمایل کمتری به ارزیابی رژیم تروریستی اسرائیل به‌عنوان تهدیدی جدی برای صلح جهانی دارند.

همچنین افراد جوان‌تر در انگلیس بیش از نسل‌های مسن‌تر، آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند؛ موضوعی که از تغییر نگرش نسلی نسبت به متحدان سنتی انگلیس حکایت دارد.

منبع: الجزیره