باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که این کشور تحریم‌ها علیه ۱۱ نهاد ایرانی را که به ادعای اتاوا با برنامه هسته‌ای و موشکی بالستیک ایران ارتباط دارند یا در تأمین مالی آن مشارکت می‌کنند، دوباره برقرار می‌کند.

این اقدام شامل شش شرکت فعال در زمینه تولید و انتقال سوخت، چهار بانک و یک شرکت بیمه است.

کانادا در سال ۲۰۱۶ و پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از سوی ایران، تحریم‌های این نهاد‌ها را لغو کرده بود.

با این حال، وزارت امور خارجه کانادا با اشاره به آنچه «عدم همکاری مکرر» اخیر ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا کرد، اعلام کرد که این تحریم‌ها «مخالفت قاطع کانادا با تأمین مالی، توسعه و گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حوزه‌های حساس اشاعه را نشان می‌دهد و با محدود کردن بیشتر دسترسی ایران به فناوری‌ها و منابع مالی حساس، این هدف را دنبال می‌کند.»

منبع: رویترز