باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، با رئیس و اعضای هیأت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس، با هدف بررسی مسائل، مشکلات و مطالبات اصناف و تبادل‌نظر درباره راهکار‌های حمایت از فعالان اقتصادی و صنفی برگزار شد.

او با اشاره به نقش مهم اتاق اصناف در ساماندهی بازار و نظارت بر فعالیت‌های صنفی، بر ضرورت توسعه سامانه‌های هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای رصد و کنترل قیمت کالاها، به‌ویژه محصولات پرمصرفی همچون میوه و تره‌بار، تأکید کرد.

قادری همچنین با اشاره به ضرورت کاهش ضایعات و دورریز محصولات تولیدی استان، استفاده از روش‌های علمی و دانش‌بنیان برای کاهش دورریز گوشت تولیدی فارس را ضروری دانست و پیشنهاد کرد اتاق اصناف با پیگیری و اجرای این رویکرد، زمینه معرفی آن به‌عنوان الگویی موفق و قابل تعمیم در سطح کشور را فراهم کند.

قدردانی از همراهی اصناف در ایام جنگ و تأکید بر پیگیری قانونی مطالبات

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، از تلاش‌های رئیس و هیأت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس، اتحادیه‌های صنفی، کسبه و بازاریان شیراز در ایام جنگ قدردانی کرد و باز بودن واحد‌های صنفی و تلاش برای تأمین و در دسترس نگه‌داشتن کالا‌های مورد نیاز مردم در آن شرایط را اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر دانست.

قادری همچنین بر ضرورت استمرار مکاتبات و ارائه مکتوب مسائل و مشکلات از سوی اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف تأکید کرد و خواستار مستندسازی مطالبات صنفی و ارسال آنها برای پیگیری از طریق مجلس شورای اسلامی و مجاری قانونی شد.

او با اشاره به موضوع صرفه‌جویی در مصرف سوخت توسط واحد‌های صنفی استان، تصریح کرد: سوخت صرفه‌جویی‌شده در استان باید برای تأمین نیاز‌های خود استان مورد استفاده قرار گیرد و نباید به سایر استان‌ها اختصاص یابد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس، حضور خود در کمیسیون اقتصادی را فرصتی مناسب برای پیگیری مطالبات اصناف به‌عنوان یکی از اقشار اثرگذار جامعه دانست و بر استفاده از این ظرفیت برای انتقال و رفع مشکلات فعالان اقتصادی و صنفی تأکید کرد.

اصلاح فرآیند صدور مجوز‌ها و حفظ سهم استان از سوخت صرفه‌جویی‌شده ضروری است

حجت جوانمردی رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در ادامه این نشست، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های دکتر قادری در راستای حمایت از اصناف و رفع مشکلات فعالان صنفی، به تشریح برخی مسائل و چالش‌های پیش‌روی این بخش پرداخت.

او با اشاره به مشکلات سامانه صدور مجوز‌ها اظهار داشت: فعالیت این سامانه مسائلی را برای برخی صنوف ایجاد کرده است که نیازمند اصلاح و بازنگری است. در این زمینه، ضروری است تخصص، تجربه و شناخت کارشناسی اتحادیه‌های صنفی شهرستان شیراز در فرآیند صدور مجوز‌ها مورد توجه قرار گیرد.

جوانمردی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت مصرف سوخت در استان گفت: استان فارس با مدیریت مطلوب و بهره‌گیری از روش‌های هوشمند، موفق به صرفه‌جویی ۳۵۰ هزار لیتر سوخت شده است؛ با این حال، موضوع تخصیص این میزان سوخت به مناطق دیگر مطرح شده، در حالی که این ظرفیت باید برای تأمین نیاز‌های استان مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه انتقال آن به سایر استان‌ها می‌تواند مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود، بر ظرفیت تشکیل اتحادیه‌های صنفی جدید با هدف ساماندهی فعالیت‌ها، تخصصی‌تر شدن خدمات و کاهش مشکلات مردم تأکید کرد و تشکیل اتحادیه آسانسور را نمونه‌ای از این اقدامات برشمرد که به‌جز تهران، تنها در استان فارس شکل گرفته است.

تأکید بر مهارت‌آموزی جوانان و اجرای طرح استاد و شاگردی

حسین آوند، عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس، موضوع تخصیص گازوئیل و تأمین موتور برق مورد نیاز گلخانه‌های استان را مطرح کرد و خواستار اتخاذ تدابیر حمایتی متناسب با شرایط و نیاز‌های فعالان این بخش شد.

او همچنین با اشاره به افزایش تعداد افراد جویای کار و ضرورت فراهم‌سازی زمینه اشتغال و کسب درآمد برای جوانان، بر اهمیت مهارت‌آموزی و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تأکید کرد.

آوند با بیان اینکه هزینه‌های آموزش‌های تخصصی و محروم ماندن برخی جوانان از ادامه تحصیل دانشگاهی یا فراگیری مهارت‌های فنی و کسب‌وکار، ضرورت توجه به شیوه‌های جایگزین آموزش را دوچندان کرده است، اجرای طرح استاد و شاگردی در مشاغل فنی را راهکاری مؤثر برای انتقال تجربه، مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان دانست.

ضرورت بومی‌سازی آموزش‌های صنفی

علی رهایی، مدیر مؤسسه آموزش و پژوهش اصناف و بازرگانان فارس نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت بومی‌سازی آموزش‌های صنفی اظهار داشت: متمرکزسازی آموزش اصناف در تهران، آن‌گونه که در برخی رویکرد‌ها مورد تأکید قرار گرفته، می‌تواند به کاهش کیفیت آموزش‌ها منجر شود؛ چراکه قوانین، مقررات و شرایط فعالیت صنوف در شهر‌های مختلف تفاوت‌هایی دارد و محتوای آموزشی باید متناسب با نیازها، ظرفیت‌ها و شرایط بومی هر منطقه طراحی و اجرا شود.

در بخش دیگری از این نشست، مسائل و مشکلات تعدادی از اتحادیه‌ها و رسته‌های صنفی استان مورد بررسی قرار گرفت.

از جمله موضوعات مطرح‌شده می‌توان به مشکلات صنف نانوایان، پیگیری تفویض اختیارات قانونی به استانداران در زمینه تعیین نرخ نان، مسائل بیمه‌ای، مشکلات صنف مؤسسات حمل‌ونقل کالا و کاهش سوخت تخصیصی به این بخش اشاره کرد.

همچنین مسائل فعالان حوزه ریخته‌گری، از جمله افزایش قیمت نفت کوره و ضرورت همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای تأمین سوخت مورد نیاز این فعالان اقتصادی، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، نمایندگان اصناف و اتحادیه‌ها ضمن طرح مستقیم مسائل و مطالبات خود، به بررسی راهکار‌های قانونی برای رفع مشکلات پرداختند و بر ضرورت استفاده از ظرفیت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری مطالبات صنفی تأکید شد.

در پایان این دیدار، بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان مجلس شورای اسلامی و مجموعه اتاق اصناف، به‌منظور رفع مسائل و مشکلات فعالان صنفی، ارتقای نظام نظارت بر بازار، حمایت از تولید، صیانت از ظرفیت‌های اقتصادی استان و بهره‌گیری از فناوری‌ها و روش‌های نوآورانه برای بهبود فرآیند‌های اقتصادی تأکید شد.

منبع: اتاق اصناف فارس