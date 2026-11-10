باشگاه خبرنگاران جوان - فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران روز سه‌شنبه در همایش تجلیل از صنعتگران و معدن‌کاران نمونه استان قزوین، با اشاره به افزایش فشار‌های مالی بر واحد‌های تولیدی، اظهار کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان با انواع ناترازی‌ها، محدودیت‌های لجستیکی و مشکلات ارزی و ریالی مواجه‌اند، چراغ تولید همچنان به همت فعالان اقتصادی روشن مانده است و باید از تلاش همه صنعتگران، معدن‌کاران و تجار قدردانی کرد.

وی با اشاره به هماهنگی ایجادشده میان مدیران دستگاه‌های اجرایی استان قزوین، افزود: استاندار، معاونان استانداری، مدیرکل صمت، مدیران شهرک‌های صنعتی و مجموعه سایر مدیران اقتصادی استان انسجام و تعامل خوبی ایجاد کرده‌اند و این هماهنگی زمینه‌ساز اتفاقات خوب و مثبتی را رقم زده است.

مقیمی با بیان اینکه به‌عنوان معین استان، مسایل و دغدغه‌های قزوین را با حساسیت دنبال می‌کند، تاکید کرد: هیچ موضوعی از استان به ما منعکس نشده که نسبت به آن دغدغه پیدا نکنیم؛ چراکه توسعه و رشد از دغدغه‌مندی آغاز می‌شود و زمانی که مسوولان نسبت به مسایل و مشکلات یکدیگر حساس باشند، حرکت برای رفع چالش‌ها نیز جدی‌تر خواهد شد.

معاون وزیر صمت یکی از مهمترین مشکلات بنگاه‌های تولیدی را تامین منابع ریالی دانست و اظهار کرد: براساس اعلام رییس کل بانک مرکزی، میزان تخصیص ارز نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافته، هرچند بخشی از تامین ارز از مسیر ارز سپرده و منابع حاصل از صادرات انجام می‌شود، اما مساله مهم دیگری که باید به آن توجه کرد، دشواری تامین ریال برای استفاده از همین ارز تخصیص یافته است.

وی ادامه داد: برخی تولیدکنندگان با وجود دریافت تخصیص ارز، به دلیل ناتوانی در تامین منابع ریالی نتوانسته‌اند از فرصت تخصیص استفاده کنند و حتی مهلت تامین آن را نیز از دست داده‌اند؛ بنابراین معتقدم بخش قابل‌توجهی از مشکلات این واحد‌ها با حل مساله تأمین ریال قابل رفع است.

مقیمی خواستار برگزاری نشستی تخصصی با حضور مسوولان بانک مرکزی و نمایندگان بخش تولید برای بررسی این موضوع شد و ادامه داد: با توجه به ظرفیت کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پیشنهاد می‌کنم جلسه‌ای اختصاصی با محوریت تامین منابع ریالی واحد‌های صنعتی برگزار شود تا راهکار‌های عملی برای رفع این مشکل بررسی شود.

وی ضمن تشریح افزایش هزینه‌های تولید در ماه‌های اخیر، بیان کرد: هزینه برق واحد‌های صنعتی ۲۶.۳، گاز ۱۵۰ و حداقل دستمزد‌ها نیز حدود ۵۰ درصد افزایش یافته، همچنین شاخص قیمت تولیدکننده در بخش صنعت ۵۱.۸ درصد و در بخش معدن ۵۸.۳ درصد رشد داشته است.

رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، افزود: از سوی دیگر، نرخ رسمی ارز نیز حدود ۱۰۰ درصد و نرخ ارز در بازار غیررسمی حدود ۱۵۰ درصد افزایش پیدا کرده، مجموعه این عوامل نشان می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی برای اداره فعالیت‌های خود به منابع ریالی بیشتری نیاز دارند و تامین نقدینگی به یکی از ضرورت‌های اصلی حفظ تولید تبدیل شده است.

مقیمی با اشاره به محدودیت‌های اعتباری بنگاه‌ها، خاطرنشان کرد: چارچوب‌های تعیین حد اعتباری واحد‌های تولیدی از سوی بانک مرکزی نیز باید متناسب با شرایط موجود بازنگری شود، در دوران جنگ مصوبه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات متناسب با میزان فروش واحد‌ها صادر شد، اما اکنون صف تامین منابع ریالی نیز به اندازه صف تامین ارز برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز شده است.

معاون وزیر صمت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطرنشان کرد: در برخی موارد، محدودیت پایه پولی بانک‌ها اجازه پرداخت تسهیلات را نمی‌دهد و افزایش سرمایه بانک‌ها نیز به تصمیم و مجوز بانک مرکزی نیاز دارد؛ ازاین‌رو این موضوعات باید در نشست تخصصی با جزییات بیشتری بررسی شود.