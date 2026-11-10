باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - نادرخانی، عضو شورای اسلامی شهر کرج در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» سیمای البرز با اشاره به چالش‌های ناشی از بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات مدیریت شهری در استان البرز، کمبود مطالعات جامع، عمیق و به‌روز در حوزه زمین‌شناسی و منابع طبیعی است و اقدامات انجام‌شده تاکنون غالباً محدود و مقطعی بوده‌ام.

وی با تأکید بر لزوم دسترسی مدیران به اطلاعات پایه دقیق تصریح کرد: برای برنامه‌ریزی کلان و کارآمد در حوزه مدیریت شهری، داده‌های مرتبط با وضعیت زمین‌شناسی، اقلیمی، جمعیتی و شرایط طبیعی باید به‌صورت یکپارچه در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد.

این عضو شورای شهر با اشاره به الگوهای موفق جهانی در مدیریت شهری خاطرنشان کرد: کلان‌شهرهای پیشرفته دنیا نظیر لندن، هلسینکی، بوستون و سنگاپور امروز با بهره‌گیری از فناوری‌هایی همچون مدل‌سازی سه‌بعدی و دوقلوی دیجیتال، اداره شهر را بهینه‌سازی کرده‌اند؛ تحقق چنین مدل‌هایی در کرج نیز پیش از هر چیز نیازمند داده‌های پایه و نقشه‌های دقیق و قابل اتکا است.

نادرخانی با انتقاد از ناکافی بودن مقیاس نقشه‌های فعلی گفت: نقشه زمین‌شناسی یک‌صدهزارم موجود به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای پیچیده البرز نیست و برای شناخت دقیق رفتار رسوبات و شرایط خاک، تهیه نقشه‌های دقیق‌تر نظیر مقیاس یک‌پنج‌هزارم باید در اولویت نخست استان قرار گیرد؛ هدفی که با بسیج امکانات کارشناسی در بازه زمانی حدود شش ماه قابل دستیابی است.

وی با اشاره به بحران سیلاب و حرکت رسوبات در مهرماه سال جاری یادآور شد: حوادث اخیر نشان داد که رفتار رسوبات و نقاط حادثه‌خیز جاده چالوس و سایر مناطق استان نیازمند بازنگری و ایمن‌سازی پیشگیرانه است. ضمن اینکه نقاط حادثه‌خیز ماهیت ثابتی ندارند و با رفع یک مشکل، احتمال بروز چالش در نقاط دیگر وجود دارد که این امر ضرورت شناخت دقیق توپوگرافی منطقه را دوچندان می‌کند.

عضو شورای شهر کرج در پایان با اشاره به الزامات سند چشم‌انداز استان افزود: بخش عمده‌ای از اهداف توسعه پایدار البرز به مدیریت منابع آب، محیط زیست و منابع طبیعی گره خورده است؛ در همین راستا، مرکز پژوهش‌های کاربردی و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج آمادگی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، پیشگام این جریان اصلاحی شده و با بازنگری در نظام‌نامه‌های نظارتی، ضمانت اجرایی لازم را برای به سرانجام رساندن پروژه‌ها فراهم کند.