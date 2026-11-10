رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر رشت از برگزاری کنفرانس بین المللی دو سالانه تاریخ علم کوشیار گیلانی خبر داد و گفت : این همایش ۲۰و ۲۱آبان در رشت برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - نادر حسینی ، رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر رشت ، امروز از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی دو سالانه تاریخ علم کوشیار گیلانی در رشت خبر داد و گفت : شهر رشت دارای ظرفیت های بالای در حوزه های مختلف گردشگری ، تاریخی و علمی و .. است.‌

رییس کمیسیون گردشگری شورای شهر رشت با بیان اینکه در این دوره از شورای شهر با مدیریت و برنامه ریزی برنامه های متنوع و تاثیر گذاری در رشت اجرایی شد، گفت : طبق برنامه های تدوین شده شهر مدیریت می شود و این برنامه در آینده نیز قابل استفاده است.

وی تصریح کرد : برگزاری رویدادها، جذب سرمایه گذار و پیگیری دغدغه شهر و .. از اهم برنامه های شورای شهر دراین دوره بود.

حسینی با اشاره به اینکه معرفی ظرفیت های شهر رشت که روزی جز اولین ها درکشور بود مورد توجه قرار دارد، اذعان داشت : برپایی جشنواره فیلم کوتاه ، المپیاد ورزشی در ۲۵رشته و برگزاری تئاتر گیلدخت از اهم برنامه های بود که برای معرفی شهر رشت برگزار شده است .

وی اذعان داشت: در این دوره شورا دو کمیسیون جدید کمیسیون پایدار برای جذب سرمایه گذار را راه اندازی کرد، همگان باید با ظرفیت های سرمایه گذاری رشت آشنا شوند، در حال حاضر نزدیک به یک همت پروژه سرمایه گذاری انجام شده و بخشی هم آماده بهره برداری است .

حسینی اذعان داشت : برپایی برند سازی شهر رشت با برگزاری رویدادهای تاریخی و اجتماعی مورد توجه قرار دارد.

رییس کمیسیون گردشگری شورای شهر رشت با اشاره به اینکه رشت نخبگانی در سطح ملی و بین المللی دارد، گفت : زمانی رشت جز اولین ها بود به امید روزی که با برند سازی شهر رشت در حوزه علمی و فرهنگی رشت به آن جایگاه ارزشمند اش دست یابد.

وی به بناهای تاریخی رشت اشاره تصریح کرد : بناهای تاریخی و یخچال طبیعی و همچنین سرمایه گذاری در تالاب عینک رشت و....با همکاری دستگاه‌های ذی ربط در حال تلاش برای احیا آثار تاریخی و سرمایه گذاری این آثار هستیم.‌

رییس کمیسیون گردشگری شورای شهر رشت به برگزاری همایش کوشیار گیلانی اشاره اذعان داشت : این همایش با هدف شناسی مفاخر سطح ملی و بین المللی به نسل جوان و نوجوان برگزار می شود.

نخستین کنفرانس بین المللی دوسالانه تاریخ علم کوشیار گیلانی ۲۰و ۲۱آبان در رشت برگزار می شود.