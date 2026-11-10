باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۹ آبان‌ماه، شاخص کل بورس با افزایش ۱۹ هزار و ۲۱۹ واحدی در ارتفاع ۸ میلیون و ۳۵۷ هزار واحد قرار گرفت.

شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۱۸ هزار و ۵۵۵ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۳۳۸ هزار واحد رسید.

در معاملات امروز، سه نماد «فملی»، «فارس» و «فولاد» بیشترین تأثیر را بر شاخص کل بورس داشتند. همچنین نماد‌های «شپنا»، «شتبریز» و «وبملت» از جمله نماد‌های پرتراکنش بازار بورس بودند.

شاخص کل فرابورس نیز با افزایش هزار و ۶۴۵ واحدی در ارتفاع ۱۴ هزار و ۵۹۷ واحد ایستاد.

در بازار فرابورس، نماد‌های «آریا»، «کگوهر» و «مارون» بیشترین تأثیر را بر شاخص داشتند و نماد‌های «سیمکارت»، «فزر» و «فـنقره» از پرتراکنش‌ترین نماد‌های این بازار بودند.

گفتنی است، امروز گروه‌های فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و بانک‌ها در صدر برترین گروه‌های صنعتی بازار سرمایه قرار گرفتند.

در معاملات امروز، مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده ۶۶ همت رسید و ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده ۲۹,۰۰۹ همت قرار گرفت.