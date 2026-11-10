باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه‌های سیما به مناسبت ایام فاطمیه و سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، با تغییر در جدول پخش با مجموعه‌ای از سخنرانی، برنامه نمایشی، ویژه‌برنامه و مستند، میزبان مخاطبان در این ایام است.

**** شبکه یک سیما

برنامه‌های «صبح بخیر ایران»، «آفتاب شرقی» و «سیمای خانواده» با بخش‌ها و موضوعات متناسب با ایام فاطمیه، به تبیین ابعاد شخصیتی و سیره زندگی حضرت زهرا (س) و جایگاه ایشان در فرهنگ و معارف اسلامی می‌پردازند.

برنامه زنده «حسینیه ایران» از سه‌شنبه ۱۹ آبان تا جمعه ۲۲ آبان، ساعت ۲۳:۱۵ روی آنتن شبکه یک می‌رود.

همچنین ویژه‌برنامه «همسایه» پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۸ مهمان مخاطبان شبکه یک سیما خواهد بود.

برنامه «شب شعر فاطمیه» نیز چهارشنبه ۲۰ آبان ساعت ۱۷ با محوریت شعر و ادبیات آیینی و در پاسداشت مقام و منزلت حضرت فاطمه زهرا (س) پخش می‌شود.

مجموعه نمایشی کوتاه «خیر کثیر» نیز در فواصل برنامه‌های شبکه یک سیما روی آنتن خواهد رفت.



**** شبکه دو سیما

مجموعه نمایشی «مادران» از سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه، هر شب ساعت ۲۱:۱۵ به جای سریال‌های همیشگی روی آنتن می‌رود و داستان زنانی را روایت می‌کند که با صبر، استقامت و امید، انسجام خانواده را در برابر دشواری‌ها حفظ می‌کنند.

سخنرانی‌های استاد انصاریان از چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه تا شنبه ۲۳ آبان ماه حوالی ساعت ۹:۴۵ (جمعه ۲۲ آبان‌ماه حوالی ساعت ۹:۱۵) پخش می‌شود. سخنرانی استاد قنبریان نیز از چهارشنبه ۲۰ آبان تا شنبه ۲۳ آبان ماه، هر روز حوالی ساعت ۱۵:۱۵ از این شبکه روانه آنتن خواهد شد.

ویژه‌برنامه «حسینیه امام خمینی (ره)» روایتی از مراسم عزاداری ایام فاطمیه در سال گذشته است؛ مراسمی که آخرین حضور رهبر شهید انقلاب در آیین سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) به شمار می‌رود. این مراسم با حضور چهره‌های کشوری از جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و با نوای حاج محمود کریمی برگزار شد. این برنامه پنجشنبه و جمعه حوالی ساعت ۱۹:۴۵ پخش می‌شود و تکرار آن در همان روز حوالی ساعت یک بامداد روی آنتن خواهد رفت.

برنامه «زمانه» هم به‌صورت ویژه به ایام شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد. این برنامه دوشنبه‌ها ساعت ۲۳، سه‌شنبه و چهارشنبه ساعت ۲۲:۳۰ و پنجشنبه و جمعه ساعت ۲۲:۱۵ پخش و همچنین برنامه‌های «صبحانه ایرانی»، «عصر خانواده» و «پاورقی» نیز متناسب با فضای این ایام روانه آنتن می‌شوند.

شبکه دو سیما در این ایام، با پخش مداحی، مستند و فیلم‌های سینمایی ویژه نیز همراه مخاطبان خواهد بود.



**** شبکه سه سیما

برنامه «در آستان خورشید» از سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه به مدت چهار روز، به‌صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) حوالی ساعت ۱۹:۱۵ روی آنتن می‌رود. این برنامه با اجرای میثم آقابیگی و با حضور کارشناسان مذهبی از جمله حجت‌الاسلام اعوانی و حجت‌الاسلام طباطبایی‌نژاد، به بررسی ابعاد شخصیتی و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) می‌پردازد.

سریال «روزی روزگاری برادر» نیز در این ایام ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه سه پخش خواهد شد.

همچنین برنامه‌های «سلام صبح بخیر» و «سمت خدا» متناسب با ایام شهادت حضرت زهرا (س)، با دعوت از کارشناسان مذهبی و پرداختن به موضوعات مرتبط با سیره و شخصیت بانوی دو عالم، روی آنتن می‌روند.

پخش کلیپ‌ها و آیتم‌های عزاداری و مذهبی نیز از دیگر برنامه‌های شبکه سه سیما در این ایام است که در فواصل میان برنامه‌ها تقدیم مخاطبان خواهد شد.



**** شبکه چهار سیما

«سوره»، مجله علوم انسانی شبکه چهار، در مناسبت ایام فاطمیه، از روز یکشنبه ۱۷ آبان در ۶ شب از ساعت ۲۳ گفت‌و‌گو‌هایی ویژه شهادت بانوی دوعالم حضرت زهرا سلام الله علیها را به روی آنتن شبکه چهار می‌برد. در این مجموعه ۶ قسمتی شبیر فیروزیان میزبان حجت الاسلام والمسلمین علی امین‌رستمی بوده و گفت‌و‌گو‌هایی با موضوع تطورات اجتماعی و سیاسی در دوران ائمه معصومین علیهم السلام به انجام می‌رساند.

مستند «آئینه‌ای برای خورشید» کاری از جمشید ابرازی، نگاهی دارد به تعزیه به عنوان نمایشی دیرین در ایران زمین که در قالب عزا و بیان غم و اندوه از یک داستان اجرا می‌گردد. تعزیه‌های مربوط به رحلت پیامبر اکرم (ص) و احوالات حضرت فاطمه (س) و اتفاقات ناگواری که برای ایشان و خانواده مکرمشان تا شهادت روی داده است از بخش‌های تعزیه خوانی این برنامه است. زمان پخش این مستند روز جمعه ۲۲ آبان ساعت ۱۸ است.

«شانه به شانه» مستندی درباره خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند و آشنایی با گارگاه قالی بافی زیر نظر ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و شرکت هزاران بانوی عاشق و عارف خراسانی در طرح بافت انواع قالی با عشق و احساس محبت به اهل بیت رسول الله (ص) وارسال این فرش‌ها به عتبات عالیات در عراق به ویژه به کربلا و نجف اشرف و خاطرات این دلباختگان از بافتن قالی و همکاری شانه به شانه آنها در این فعالیت‌های مذهبی است. زمان پخش این مستند پنجشنبه ۲۱ آبان ساعت ۲۲ است.

فیلم تلویزیونی «گوهرشاد» به کارگردانی بهرام بهرامیان، پنج شنبه ۲۱ آبان ماه ساعت ۲۰:۳۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم در سال ۱۳۱۹ خورشیدی و در دوره‌ای می‌گذرد که مهربانو، دختری تحصیل‌کرده در فرانسه، به وطنش بازمی‌گردد، اما با فرهنگ و آداب رسوم اجتماعی آن روزگار ایران آشنایی ندارد و دچار بحران هویت و فرهنگی می‌شود.

فیلم سینمایی ایرانی «استشهادی برای خدا»، نیز در روز جمعه ساعت ۲۰:۳۰ پخش می‌شود یک سینمایی ایرانی محصول سال ۱۳۸۶ به کارگردانی علیرضا امینی و بازی جمشید هاشم‌پور، محسن تنابنده و احمد مهران‌فر است. داستان این فیلم درباره آقای فتحی، راهبان قدیمی قطاراست که در روز‌های پایانی زندگی اش، برای جبران اتفاقات گذشته به روستای زادگاه خود بازمی‌گردد تا از مردمی که با گفتن حرف و حدیث‌هایی سبب سوءظن وی نسبت به همسرش بوده‌اند و موجب فرار او از روستا شده بودند، حلالیت بگیرد.

مستند «بی بی جلیله» درباره بانو بی بی جلیله مادر شهیدان دوران دفاع مقدس، شهید محمدحسن و محمدحسین و محمدعباس سیف الدینی و نوه اش محسن برهانی است که از سربازان شهید سردار حاج قاسم سلیمانی بوده‌اند. این مستند مروری دارد بر زندگی این مادر صبور و اسوه اخلاق و ادب و عاشق اهل بیت علیم السلام است. در این مستند شاهد دیدار ایشان با شهید حاج قاسم سلیمانی و تشریف فرمایی رهبر شهید به خانه بی بی جلیله و ملاقات با او خواهیم بود. این مستند در ساعت ۲۰ روز جمعه پخش خواهد شد.

همچنین در برنامه «چند دقیقه برای تفکر» این هفته، یکی از سخنرانی‌های استاد رحیم پور ازغدی را که درباره سیره و شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها است، پخش می‌شود. زمان پخش این سخنرانی روز جمعه ۲۲ آبان ساعت ۱۶ است.



**** شبکه نسیم

برنامه‌های «نسیم آوا»، «هزار داستان» و «از سرگذشت» متناسب با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ساعت‌های ۱۸، ۲۰ و ۲۲ از شبکه نسیم پخش می‌شوند.



**** شبکه قرآن و معارف سیما

برنامه زنده «شبستان» چهارشنبه و پنج شنبه ۲۰ و ۲۱ آبان ساعت ۱۷:۵۰ با سخنرانی علما و مداحی ذاکران اهل‌بیت (ع) از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) پخش می‌شود. همچنین قرائت زنده دعای توسل در روز سه‌شنبه ۱۹ آبان و زیارت آل‌یاسین در روز جمعه ۲۲ آبان از حرم مطهر رضوی از بخش‌های دیگر این برنامه است.

برنامه «رواق» نیز روز چهارشنبه ۲۰ آبان ساعت ۲۰:۰۵ شب از حرم مطهر رضوی، با تلاوت آیات نورانی قرآن کریم، نوای مداحی و مرثیه‌خوانی و سخنرانی علما، حال‌وهوای حرم رضوی را به خانه‌های مخاطبان می‌آورد. پخش تصاویر زنده از حرم مطهر رضوی و مزار مطهر رهبر شهید از بخش‌های دیدنی این برنامه خواهد بود.

در ادامه محافل زنده، برنامه «یا کاشف‌الکرب» پنجشنبه شب ساعت ۲۲:۳۰ از کربلای معلی روی آنتن می‌رود تا مخاطبان از راه دور، هم‌نفس با زائران و دلدادگان سیدالشهدا (ع)، در فضای معنوی بین الحرمین قرار گیرند.

همچنین تلاوت زنده آیات نورانی کلام‌الله مجید در جوار مزار رهبر شهید، هر شب ساعت ۱۸:۵۰، فرصتی برای هم‌نشینی با کلام وحی در فضایی آکنده از معنویت و یاد و نام شهیدان فراهم می‌کند.

در روز‌های منتهی به سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، مراسم عزاداری در محضر رهبر شهید انقلاب اسلامی از روز سه‌شنبه ۱۹ آبان، ساعت ۹ صبح پخش خواهد شد؛ مجلسی در سوگ بانویی که غم مظلومیت و غربت او، قرن‌هاست در جان محبان و شیفتگان خاندان عصمت و طهارت (ع) جاری است.

برنامه «ام‌ابیها» نیز از روز سه‌شنبه، هر روز ساعت ۸:۰۵ صبح، با محوریت تببین معارف و جایگاه والای حضرت صدیقه طاهره (س) تقدیم مخاطبان می‌شود.

در این میان، کودکان و نوجوانان هم با برنامه «حسینیه نوگلان فاطمی» به محفل ارادت و معرفت فاطمی دعوت می‌شوند. این برنامه از روز دوشنبه ۱۸ آبان، هر روز ساعت ۱۵:۳۰ روی آنتن خواهد رفت.

همچنین بهره‌مندی از معارف عمیق و سیره روشنگر حضرت زهرا (س) در بخش دیگری از برنامه‌های شبکه قرآن و معارف سیما مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، سخنرانی آیت‌الله مصباح یزدی در شرح خطبه فدکیه، هر روز ساعت ۱۲:۳۰ ظهر پخش می‌شود تا مخاطبان با ابعاد معرفتی و اعتقادی این خطبه ماندگار آشنا شوند.

در این راستا، قرائت زیارت حضرت فاطمه زهرا (س) هر روز ساعت ۱۲:۲۰، فرصتی برای تجدید عهد با بانوی بزرگ اسلام و عرض ارادت به محضر دخت گرامی پیامبر اکرم (ص) است.

قرائت زنده دعای کمیل از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، جمعهساعت ۰۰:۳۰ بامداد و سخنرانی حجت‌الاسلام عالی، پنجشنبه ۲۱ آبان ساعت ۲۱ شب، از دیگر برنامه‌های معارفی و عبادی این ایام خواهد بود.

پخش مرثیه‌خوانی و ذکر مصیبت ذاکران اهل‌بیت (ع)، سخنرانی‌های مذهبی، قرائت ادعیه و تلاوت آیات نورانی قرآن کریم نیز در کنار این برنامه‌ها، فضای آنتن شبکه قرآن و معارف سیما را در روز‌های سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با عطر قرآن، یاد اهل‌بیت (ع) و معرفت فاطمی همراه می‌کند.

**** شبکه نمایش

فیلم‌های تلویزیونی «سبز به رنگ زمرد»، «سپید به رنگ مروارید» و «سرخ به رنگ عقیق» از چهارشنبه ۲۰ آبان تا جمعه ۲۲ آبان ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

**** شبکه سلامت

برنامه‌های «مادر کودک» و «ضربان» متناسب با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روی آنتن شبکه سلامت می‌روند. همچنین فیلم سینمایی «چشمان آبی زهرا» جمعه ۲۲ آبان ماه حوالی ساعت ۱۰ پخش می‌شود.



**** شبکه تهران

برنامه «به خانه بر می‌گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، در ۶ قسمت ۷۲ دقیقه‌ای و به صورت زنده هر روز ساعت ۱۶:۱۵ روی آنتن می‌رود. تقویت کرامت زن و تبیین نقش خانوادگی و اجتماعی او بر اساس سیره فاطمی، ترویج الگوی مادری و تقویت هویت مذهبی در برابر جریان‌های سکولار، از محور‌های اصلی این برنامه است.

گروه معارف نیز برنامه «تا نیایش» را در ۱۰ قسمت، هر روز ساعت ۱۲:۱۵ به صورت زنده و با حضور کارشناسان فرهنگی و مذهبی روانه آنتن خواهد کرد که به بررسی سیره و ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) و تبیین جایگاه بلند ایشان اختصاص خواهد داشت.

همچنین ویژه‌برنامه «کوچه» از ۱۸ تا ۲۴ آبان، هر شب ساعت ۲۱ پخش می‌شود. ویژه‌برنامه «سدره» از کربلای معلا در بامداد روز‌های ۲۰، ۲۱ و ۲۲ آبان، ساعت ۰۰:۰۰ روی آنتن می‌رود و ویژه‌برنامه «قرار» در روز‌های ۲۱ و ۲۲ آبان، ساعت ۱۵ به تبیین الگوی نقش‌آفرینی زن در حوزه‌های تربیتی و اجتماعی می‌پردازد.

در گروه تهران و شهروندی، برنامه «تهران ۲۰» در ۴ قسمت، هر شب ساعت ۲۰:۰۰ به صورت زنده میزبان کارشناسان مذهبی و کنشگران بانوان خواهد بود تا ضمن تبیین نقش اجتماعی آنان در ایام فاطمیه، جلوه‌های همدلی و مسئولیت اجتماعی را منعکس کند. برنامه‌های «گزارش ۵» و «در شهر» نیز در ۴ قسمت، در ساعت‌های ۱۶:۰۰، ۱۷:۳۰ و ۲۳:۵۰ با پخش گزارش‌های میدانی از هیئت‌ها و مراسم‌های عزاداری، به معرفی کنش‌های داوطلبانه و خدمات‌رسانی در حاشیه این مراسم می‌پردازند.

در گروه اجتماعی، برنامه «سلام تهران» در ۳ قسمت، صبح‌ها ساعت ۷:۰۰ با دعوت از بانوان تأثیرگذار، گروه‌های جهادی و کارشناسان مذهبی، ابعاد مختلف شخصیت و جایگاه حضرت زهرا س را پوشش خواهد داد.

افزون بر این برنامه‌ها، مجموعه «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد» از شنبه ۱۶ آبان به مدت دو هفته، هر روز ساعت ۱۹ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

منبع: رسانه ملی