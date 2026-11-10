باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمدرضا فلاح‌نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» سیمای البرز با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در مواجهه با سامانه بارشی اخیر اظهار کرد: پیش از آغاز بارش‌ها، عملیات مهم لایروبی، پاک‌سازی و رفع انسداد انهار، کانال‌ها و کلکتورهای هدایت آب‌های سطحی در نقاط مختلف کلان‌شهر کرج به اجرا درآمد.

وی با اعلام اینکه در این عملیات حدود یک هزار و ۶۰۰ مترمکعب از مسیرهای هدایت آب‌های سطحی پاک‌سازی و برای جریان روان آب‌ها آماده شد، افزود: هماهنگی مطلوب میان ستاد مدیریت بحران و شهرداری، به همراه اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع هواشناسی، فرصت طلایی را برای آماده‌باش کامل نیروها و تجهیزات خدمات شهری فراهم کرد.

فلاح‌نژاد با تأکید بر اینکه معاونت خدمات شهری به‌عنوان بازوی اجرایی، نقاط آسیب‌پذیر را پیش از بارش‌ها شناسایی کرده است، گفت: عواملی همچون تجمع شاخ و برگ درختان، مسدود شدن دریچه‌ها، نواقص هندسی خیابان‌ها و اشکال در کلکتورها از مهم‌ترین دلایل آب‌گرفتگی در برخی معابر است که گزارش آن برای اجرای اصلاحات ساختگاهی به معاونت فنی و عمرانی ارجاع شده است.

این مسئول استانی با اشاره به نقش کلیدی پاکبان‌ها و نیروهای خدوم خدمات شهری تصریح کرد: این نیروها به دلیل حضور مستمر و میدانی، شناخت عمیقی از نقاط بحرانی و آب‌خیز شهر دارند و بهره‌گیری از تجربه و گزارش‌های آنان می‌تواند بهترین مبنا برای اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و اصلاحی باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز در ادامه به آمار بارش‌های اخیر اشاره کرد و گفت: طی سه روز فعالیت سامانه بارشی، بین ۱۰۸ تا ۱۱۰ میلی‌متر بارندگی در مناطق مورد نظر ثبت شد؛ اما با وجود این حجم قابل‌توجه از نزولات آسمانی، میزان آب‌گرفتگی معابر در مقایسه با برخی بارندگی‌های مشابه در گذشته، کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشت که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات پیشگیرانه است.

فلاح‌نژاد در پایان با تأکید بر استمرار این روند خاطرنشان کرد: اقدامات اصلاحی و شناسایی نقاط حادثه‌خیز نباید متوقف شود و تعامل مستمر میان معاونت‌های خدمات شهری و عمرانی تضمین‌کننده آرامش و رفاه شهروندان در مواجهه با بارش‌های آتی خواهد بود.