مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با وجود محدودیت‌های حمل‌ونقل و مبادلات تجاری، تاکنون ۱.۶ میلیون تن روغن وارد کشور شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعیدراد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران از ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۰۰ هزار تن روغن در استان‌های تهران و البرز برای کاهش آسیب‌پذیری تأمین کالا خبر داد.

وی با اعلام اینکه محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای دریایی و دشواری‌های ورود کالا از بنادر جنوبی، ضرورت بازنگری در آرایش لجستیکی و اتخاذ تدابیر جایگزین برای استمرار جریان تأمین را دوچندان کرده است، گفت: از همین رو، با رویکردی پیش‌نگرانه و متناسب با الزامات و اقتضائات جدید، بخشی از راهبرد تأمین کالا از مبادی جنوبی به سمت ظرفیت‌های بنادر شمالی و مسیر دریای خزر هدایت شده است.

همچنین با تأکید بر اهمیت و ضرورت پیش‌بینی سناریوهای مختلف بحران و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های تأمین، از ایجاد ظرفیت ذخیره‌سازی ۱۰۰ هزار تُنی روغن در استان‌های تهران و البرز خبر داد و افزود: این اقدام در راستای تقویت آمادگی پدافند غیرعامل، توزیع متوازن ظرفیت‌های ذخیره‌سازی و کاهش مخاطرات ناشی از اختلال یا انسداد احتمالی بنادر جنوبی صورت گرفته است تا استمرار دسترسی کشور به این کالای راهبردی با اطمینان بیشتری تضمین شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در ادامه با تشریح وضعیت گندم و آرد کشور، از افزایش ۸۰۰ هزار تُنی خرید داخلی گندم نسبت به سال گذشته و ثبت رکورد خرید ۸ و نیم میلیون تنی این محصول راهبردی خبر داد و آن را نشانه‌ای از ظرفیت تولید داخل و اهمیت پشتیبانی از تولید ملّی در تقویت امنیت غذایی کشور دانست.

راد اهمیت راهبردی نان در سبد مصرفی خانوارها را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: با وجود افزایش هزینه‌ها و فشارهای تورمی، قیمت گندم تحویلی به واحدهای نانوایی ثابت مانده و با تأمین مستمر آرد مورد نیاز نانوایی‌ها، فرآیند تولید و عرضه نان به مردم، بدون مشکل در حال انجام است.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای کیفیت و ارزش تغذیه‌ای نان، کاهش درصد سبوس‌گیری در انواع نان را از جمله تدابیر اتخاذشده در مسیر صیانت از سلامت مردم عنوان کرد و بر اهمیت پیوند میان امنیت غذایی، کیفیت محصولات و سلامت عمومی تأکید کرد.

تأمین ۱.۶ میلیون تن روغن و اطمینان از پایداری ذخایر کالاهای اساسی

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت تأمین روغن خوراکی کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با وجود تمامی دشواری‌های ناشی از محدودیت‌های حمل‌ونقل، مبادلات تجاری و شرایط منطقه‌ای، تاکنون حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن روغن وارد کشور شده است که بیانگر کفایت ذخایر و پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای تأمین نیاز کشور در طول سال جاری است.

راد در مورد وضعیت تأمین برنج نیز توضیح داد: تنوع‌بخشی به مبادی تأمین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف وارداتی، زمینه پایداری تأمین این کالای اساسی را فراهم کرده و روند تأمین آن در شرایط باثبات قرار دارد.

وی در ادامه با اعلام پیچیدگی‌های عملیاتی زنجیره تأمین کالاهای اساسی و حتی بروز اختلال در برخی سامانه‌های بانکی، استمرار فعالیت بخش‌های مختلف این زنجیره را نشانه عزم و آمادگی مجموعه‌های مسئول برای جلوگیری از هرگونه وقفه در خدمت‌رسانی به مردم دانست.

برچسب ها: واردات روغن ، تولید روغن
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