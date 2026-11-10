فرمانده مرزبانی کردستان از کشف بیش از ۱۸۵ میلیارد ریال کالای قاچاق شامل سیگار، احشام و تلویزیون هوشمند در نوار مرزی شهرستان بانه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمدرضا حاتمی، فرمانده مرزبانی استان کردستان گفت: مرزبانان در جریان اقدامات کنترلی و عملیاتی در نوار مرزی شهرستان بانه، چندین محموله کالای قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: این محموله‌ها در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با استفاده از اشراف اطلاعاتی و تشدید پایش مرزها شناسایی و ضبط شدند.

سردار حاتمی با اشاره به اقلام کشف‌شده بیان کرد: ۷۰ هزار نخ سیگار، ۳۰۳ رأس احشام سبک و سنگین، سه دستگاه تلویزیون هوشمند و مقادیری دیگر کالای قاچاق در این عملیات‌ها کشف شد.

فرمانده مرزبانی کردستان ارزش محموله‌های کشف‌شده را بر اساس نظر کارشناسان ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: تلاش برای شناسایی قاچاقچیان همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: مرزبانان به‌صورت شبانه‌روزی با هوشیاری و آمادگی عملیاتی از مرزهای استان حراست می‌کنند و با هرگونه فعالیت غیرقانونی برخورد خواهند کرد.