معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز طرح «تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی» از ابتدای دی‌ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌اله زحمتکش معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز طرح «تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی» با هدف بهینه‌سازی تولید و مدیریت بازار مصرف از ابتدای دی‌ماه خبر داد و گفت: از تاریخ مذکور ورود مرغ با وزن بالای ۲ کیلوگرم به کشتارگاه‌ها ممنوع خواهد شد.

 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در نشست هماهنگی معاونان بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها تصریح کرد: اطلاع رسانی و فرهنگ سازی توسط فعالان این حوزه برنامه ریزی و اعمال سیاست‌های مرتبط با افزایش بهره‌وری، فرآیند‌های بیمه‌ای و رعایت دقیق سن کشتار برای اجرای صحیح این طرح ضروری است و همگی دست‌اندرکاران باید برای تحقق این امر تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به پایداری وضعیت تولید در حوزه طیور تصریح کرد: هدف اصلی ما در این حوزه رساندن گوشت مرغ با قیمت مناسب به سفره مردم و مدیریت تقاضا با توجه به نرخ تمام شده محصول است.

زحمتکش با اشاره به نقش کلیدی ذینفعان در فرآیند‌های تصمیم‌سازی گفت: قدرت و اعتبار این معاونت به طور مستقیم از اعتماد و ظرفیت ذی‌نفعان و بهره‌برداران نشأت می‌گیرد، از این‌رو حل مسائل از طریق تعامل مستقیم با بهره‌برداران ضروری است.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: بهره برداران ما ابزار‌های قدرتمندی هستند که در اختیار معاونت قرار دارند، با تقویت ارتباطات با این قشر می‌توانیم در زمینه تنظیم مطلوب بازار گام‌های موثری برداریم.

وی بر اهمیت اصلاح ساختار به عنوان رکن اصلی فعالیت‌های معاونت و بهره گیری از متخصصان در حوزه‌های تخصصی این بخش تاکید کرد و گفت: چالش‌های موجود در حوزه تولیدات دامی با وجود اثرگذاری نرخ ارز بر فعالیت‌ها بر ضرورت مدیریت دقیق برآورد‌ها در این بخش بررسی شد.

زحمتکش خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های موجود، عدم برآورد دقیق میزان تولید و زیاده‌خواهی در برخی موارد است بنابراین وظیفه داریم با تسلط بر داده‌های علمی، واقعیت‌ها را برای بهره برداران تبیین کنیم.

صادرات ۲۰ درصدی شیرخام

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید و صادرات ۲۰ درصدی شیرخام بر لزوم تمرکز بر مدیریت تولید این محصول تاکید کرد و پرهیز از توسعه بی رویه در این حوزه را ضروری برشمرد و گفت: برنامه‌ریزی لازم به منظور صادرات مدیریت شده دام سبک با اخذ نظرات و همکاری تشکل‌های دامی مرتبط برای جلوگیری از پدیده شوم قاچاق دام مورد تاکید است.

وی بر بکارگیری تمهیدات لازم برای جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از ناترازی سوخت و انرژی در ماه‌های پیش رو در واحد‌های تولیدی دام و طیور و پیگیری عاجل برای انجام اقدامات پیشگیرانه در خصوص تامین سوخت مایع جایگزین در ستاد و استان‌ها تاکید کرد.

زحمتکش با تجلیل از تلاش‌های معاونان بهبود تولیدات دامی در استان‌ها، دستیابی به امنیت غذایی را نتیجه زحمات بی وقفه فعالان این حوزه در سطح کشور دانست و بر تلاش مضاعف در جهت استمرار این مهم تاکید کرد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، تولید مرغ
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