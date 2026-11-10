مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از افزایش قابل توجه تراز، حجم و وسعت دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید رستگاری گفت: تراز دریاچه ارومیه در حوالی نیمه آبان سال گذشته یک هزار و ۲۶۹ متر و ۴۴ سانتی‌متر بود که این میزان در روزهای اخیر به یک‌هزار و ۲۷۰ متر و ۶۰ سانتی‌متر افزایش یافته است.

وی با اشاره به افزایش چشمگیر حجم آب دریاچه افزود: بر اساس آخرین پایش انجام شده، حجم دریاچه ارومیه به ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۲۴۰ میلیون مترمکعب بود که نشان می‌دهد حجم آب دریاچه در مقایسه با سال گذشته ۱۰.۷ برابر شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی همچنین از افزایش بیش از چهار برابری وسعت دریاچه ارومیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: وسعت فعلی دریاچه یک‌هزار و ۹۹۵ کیلومتر مربع برآورد شده است.

رستگاری با این حال خاطرنشان کرد: تراز، حجم و وسعت دریاچه ارومیه نسبت به ابتدای سال آبی جاری(اول مهرماه) افزایش نداشته و در این مدت ثابت مانده است.

برچسب ها: دریاچه ارومیه ، تراز آب
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
انشالله سال آینده باید منتظر هوای مساعد باشیم البته با پر شدن دریاچه ارومیه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۷ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
یه روزی برسر دریاچه ارومیه خشک شده بود ودیگر نمک نداشتیم جنگ درگیری با آذربایجان ارمنستان گرجستان ترکیه داشتیم وامروزه از پر آبی نمک شکایت داریم دریاچه پراز آب شده . خشک شدن دریاچه نمک پرآب شدن دریاچه نمک کار آدمی نیست کار الله هستند تا مارا در قدرت آزمایش کند
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
خدا را شکر در طی یکسال با بارش باران و برف دریاچه احیا شد بعد از این مسئولین باید نگهداری و مواظبت تام بعما آورند
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
نوید بیات ترک
۱۵:۵۵ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
شکر نعمت نعمتت افزون کند

شکر الله
۰
۱۸
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Germany
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۹ آبان ۱۴۰۵
این روند آب پایداری خواهد داشت حداقل خیلی پایین نخواهد رفت.
۱
۸
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